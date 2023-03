Campanhas arrecadam produtos da Páscoa para doar a famílias carentes em Bauru; saiba como ajudar

Ações são realizadas por entidades da cidade e pretendem atender milhares de crianças de famílias em situação de vulnerabilidade. Campanhas arrecadam produtos da Páscoa para doar a famílias carentes em Bauru (SP)

Campanhas de Bauru (SP) estão arrecadando produtos para deixar mais doce a Páscoa de famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

As doações podem ser de chocolates, bombons e ovos. Os alimentos serão distribuídos a crianças de famílias atendidas por entidades assistenciais da cidade.

Veja onde doar

Casa da Sopa – Rua Tenri, 9-84, Vila Independência

A Casa da Sopa está arrecadando caixas de bombom ou produtos de Páscoa em geral. Eles pretendem atender às 850 famílias cadastradas na entidade. Ao todo, são 1,2 mil crianças de até 12 anos.

Maiores informações podem ser obtidas pelo número (14) 99162-6811.

Centro Espírita Irmã Catarina – Rua Rio Grande do Norte, 1-33, Vila Cardia

A campanha do Centro Espírita está arrecadando caixas de bombom e ovos de Páscoa para atender a 500 crianças de famílias cadastradas. A ação também vai beneficiar 100 idosos de abrigos de Bauru e Piratininga (SP).

Maiores informações podem ser obtidas pelo número (14) 99612-5794.

Esquadrão da Vida – Rua Vereador Antônio Ferreira Menezes, 1-87, Vila Falcão

O Esquadrão da Vida está arrecadando caixas de bombom e chocolates para atender cerca de mil famílias dos bairros Ferradura Mirim, Parque das Nações, Parque Jaraguá, Chácara das Flores e Jardim Vitória.

Maiores informações podem ser obtidas pelo número (14) 99675-5495.

