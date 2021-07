“Campania bellezza del Creato” fa tappa a Saviano

Nuovo appuntamento alla scoperta della Campania raccontata dalle fotografie di Giuseppe Ottaiano.

Giuseppe Ottaiano presenterà la sua collana di volumi “Campania bellezza del Creato” venerdì 9 luglio, alle ore 19:30, presso il Giardino di Palazzo Allocca a Saviano (NA). La collana editoriale, la cui realizzazione è promossa dall’Associazione Terre di Campania APS, si compone di tre volumi fotografici, ciascuno dei quali sottolinea un particolare aspetto della nostra regione:

Campania Bellezza del Creato, dedicato ai vari aspetti del paesaggio della nostra regione Terra d’Acque, dedicato alla valorizzazione dell’immenso patrimonio idrico campano Terre di Vite, dedicato alla conoscenza del paesaggio vitivinicolo della nostra regione

I tre volumi nascono dalla necessità di raccontare le proprie radici e di squarciare il velo dell’indifferenza per porre l’accento sulle peculiarità della Campania, attraverso una narrazione immaginifica che non si limita a riprodurre i paesaggi, colori e persino i sapori della Terra, ma rivela allo spettatore le arti, le melodie e la vivacità del creato, del nostro creato. Vero è che la mera riproduzione, per quanto perfetta, non può eguagliare il sentimento dell’originale, ma può invogliare le coscienze a scoprire la bellezza che circonda questa nostra terra, unica e irripetibile. La collana editoriale “Campania bellezza del creato” è un racconto fotografico a trecentosessanta gradi della Campania e delle sue innumerevoli sfaccettature, fatto per narrare luoghi, persone e storie di straordinaria bellezza. Una bellezza onnicomprensiva, proprio perché non ci priva di nulla, e chiede in cambio solamente la stessa attenzione e dedizione che va ripagata da tutti quelli a cui arriva il messaggio, perché la “bellezza del creato” non è un affare per pochi e non è legata ad una sfera unicamente cristiana ma universale. All’incontro di presentazione prenderanno parte, dopo i saluti di Vincenzo Simonelli, Sindaco del Comune di Saviano e di Paola Ammirati, Ass.re alla Cultura del Comune di Saviano, Giuseppe Ottaiano, Autore della collana e Antonio Falcone, Presidente AMCI Sezione Diocesana di Nola. A moderare l’incontro sarà Maddalena Venuso, giornalista. L’evento è patrocinato dal Comune di Saviano e dall’ AMCI Sezione Diocesana di Nola.