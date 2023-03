Campeão do rodeio de Ribeirão Preto vai disputar prova milionária nos EUA

Peão vencedor da montaria em touros do Ribeirão Rodeo Music vai disputar o The American, com prêmio de US$ 2 milhões, e ainda vai à final da Liga Nacional de Rodeio (LNR) em Barretos. Peão encara touro durante montaria na arena do Ribeirão Rodeo Music 2022 em Ribeirão Preto

Vaga no rodeio milionário dos EUA e na final da Liga Nacional de Rodeio (LNR) na Festa do Peão de Barretos (SP). O vencedor da montaria em touros do Ribeirão Rodeo Music 2023, que acontece em abril em Ribeirão Preto (SP), terá uma agenda de competições de peso nos próximos meses.

Em 2022, o evento premiou o campeão com um intercâmbio na The Painted Pony Championship Rodeo, escola especializada em rodeio que fica em Lake Luzerne, Nova York, nos EUA. O peão Elizmar Souza Jeremias, natural de Anapu (PA), ainda levou R$ 15 mil.

Na edição de 2023, quem fizer a maior pontuação terá a chance de disputar o prêmio de US$ 2 milhões no The American, uma das maiores provas da modalidade no mundo.

“É a maior premiação do rodeio mundial”, diz diretor do Ribeirão Rodeo Music, Matheus Calil.

Peão sofre queda na arena do Ribeirão Rodeo Music 2022 em Ribeirão Preto, SP

Além de competir fora do Brasil, ele está estará automaticamente classificado para a final da LNR em Barretos, que acontece em agosto. Na competição, o peão tentará superar os campeões de todas as etapas da LNR disputadas ao longo do ano no país.

“O competidor que ganhar o rodeio em touros aqui em Ribeirão será automaticamente classificado, levando a bandeira da nossa cidade para o maior rodeio do mundo, que é o Barretão”, diz Calil.

De acordo com o diretor, o prêmio da competição em Ribeirão Preto é de R$ 40 mil.

Peão encara touro durante montaria na arena do Ribeirão Rodeo Music 2022 em Ribeirão Preto, SP

Competidores de cinco estados

Segundo a organização do evento, no total, 180 competidores de pelo menos cinco estados brasileiros participam das provas esportivas desta edição do Ribeirão Rodeo Music. O cronograma deve ser divulgado nos próximos dias.

De acordo com Calil, a arena no Parque Permanente de Exposições recebe ainda competidores de mais duas modalidades: três tambores e ranch sorting.

Nos três tambores, amazonas no comando de cavalos precisam percorrer o percurso triangular e contornar os obstáculos no menor tempo possível. Em 2022, Letícia Delospital, de apenas 13 anos, venceu a categoria profissional da prova.

Letícia Delospital, de 13 anos, conquistou os três tambores no Ribeirão Rodeo Music 2022 em Ribeirão Preto, SP

Já no ranch sorting, duplas ou trios devem separar os bezerros com numeração sorteada e conduzi-los até um curral montado na arena.

O diretor do evento diz que R$ 80 mil em prêmios serão distribuídos aos vencedores das duas provas.

