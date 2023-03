Campinas abre chamamento para contratar funcionários terceirizados para UPA Anchieta Metropolitana

Entidade que vencer concorrência deverá fornecer médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistentes sociais na unidade. Modelo de terceirização é igual ao das UPAs Campo Grande e São José. UPA Anchieta Metropolitana, de Campinas

Adriano Rosa

A Rede Mário Gatti, autarquia da Prefeitura de Campinas (SP) responsável pela administração dos hospitais municipais e das UPAs, abriu um chamamento público nesta sexta-feira (3) para contratar uma entidade sem fins lucrativos responsável por fornecer funcionários para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Anchieta Metropolitana.

Essa será a terceira UPA de Campinas com funcionários terceirizados por meio desse modelo. Em 2022, Campinas ainda contratou uma entidade para fornecer profissionais de saúde para o Hospital Municipal Mário Gatti, fato que foi alvo de críticas do Conselho Municipal de Saúde.

Agora, para a UPA Anchieta Metropolitana, o valor estimado a ser gasto pela prefeitura é de R$ 43,6 milhões e o contrato com a entidade será de dois anos.

A entidade que vencer vai precisar manter, durante o dia, cinco médicos clínicos-gerais, três pediatras, seis enfermeiros, 17 técnicos de enfermagem e um assistente social.

Já durante a noite, a entidade vai abastecer a unidade de três clínicos, dois pediatras, cinco enfermeiros e 16 técnicos de enfermagem.

A Rede Mário Gatti argumenta que espera “melhora significativa no atendimento à população, porque corrigirá déficits em recursos humanos, como clínicos, pediatras, enfermeiros, técnicos de enfermagem e assistente social”.

A UPA Anchieta Metropolitana realiza 450 atendimentos diários de adultos e crianças e possui 2,6 mil metros quadrados de estrutura. Segundo a Rede Mário Gatti, é a maior estrutura dentre as UPAs da cidade. São 16 leitos adulto, cinco infantil, três de isolamento, seis de urgência adulto e dois leitos de urgência infantil.

E os atuais funcionários da UPA?

Todos os cerca de 100 profissionais de saúde que atuam na UPA Anchieta Metropolitana serão remanejados.

A Rede Mário Gatti informou que eles vão passar a atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no Pronto-socorro (PS) adulto do Hospital Municipal Mário Gatti. Outra unidade que vai receber funcionários é a UPA Carlos Lourenço, o que vai permitir atendimento pediátrico.

Além desses, a Unidade Pediátrica Mário Gattinho, que ainda não está em funcionamento, e o serviço de transporte hospitalar da Rede Mário Gatti receberão profissionais de saúde.

