Campinas adia pela segunda vez previsão para fim de obras da 1ª fase de reforma do Convivência e licitar 2ª etapa; veja novos prazos

Campinas (SP) adiou pela segunda vez a previsão para concluir as obras previstas na primeira fase da reforma do teatro do Centro de Convivência Cultural e abrir a licitação para a segunda etapa. Em meio ao atraso, contudo, a prefeitura mantém previsão de entregar o espaço cultural à população até fim de 2024 e informou ao g1 um novo cronograma dos trabalhos pendentes. Veja abaixo detalhes.

Obras da 1ª fase até maio

A primeira fase tem pelo menos 90% das obras concluídas. Inicialmente, a administração municipal previa o encerramento dela em dezembro de 2022, mas, por conta de problemas atrelados ao processo de impermeabilização, estipulou março como novo prazo, mas ele também foi insuficiente. Agora, a nova projeção da Secretaria de Infraestrutura é de que tudo seja resolvido até o fim de maio.

Em fevereiro, o titular da pasta, Carlos José Barreiro, afirmou à reportagem que este é o “processo mais importante” nesta parte da reforma porque foram justamente as infiltrações após chuvas que resultaram na interdição da área de lazer e cultura. O Centro de Convivência está fechado desde 2011.

Na ocasião, ele explicou que a empresa contratada teve dificuldades de adquirir o produto polimetilmetacrilato (PPMA), que será usado no teatro de arena, e a pasta aguardava condições climáticas adequadas para aplicação durante a segunda quinzena de março, o que não ocorreu. O uso do material, segundo Barreiro, é a solução técnica mais adequada e há destaque para a durabilidade.

“As obras da primeira fase da reforma do Centro de Convivência Cultural continuam em andamento e devem ser finalizadas em 60 dias. A aplicação da impermeabilização das estruturas externas, principalmente do Teatro de Arena, só pode ser feita com o tempo seco. Foi preciso aguardar o período da chuva. A parte interna está praticamente pronta”, diz nota da secretaria.

A prefeitura informou que, até maio, também deve ser implementado um elevador feito sob medida no espaço – que vai do fosso, espaço reservado para os músicos da Orquestra abaixo do palco – até a sala destinada para ensaios e treinamentos, por exemplo.

Os espaços onde serão aplicados o PPMA, informou a Secretaria de Infraestrutura, já contam com uma película acrílica para garantir proteção e evitar perdas dos trabalhos realizados.

As obras foram iniciadas em outubro de 2020 após um impasse que começou em 2013, quando o Executivo anunciou que a área seria reformada. Desde então, houve sucessivos atrasos no anúncio das obras, além de suspensão da primeira licitação após questionamentos técnicos por empresas.

A reforma tinha primeira fase orçada inicialmente em R$ 17 milhões, contudo, em junho do ano passado houve um reajuste de R$ 5,6 milhões. Clique aqui e confira os detalhes da alta no valor.

Licitação em abril

Em relação ao lançamento da licitação para a segunda etapa de obras, antes prevista para dezembro e depois adiada para março, a prefeitura sustentou desta vez que o edital está em finalização e deve ser aberto até fim de abril.

Segundo Barreiro, o projeto executivo já foi concluído e houve um primeiro momento de discussões com entidades ligadas à cultura para receber sugestões e contribuições sobre melhorias na área do teatro, incluindo grupos atuantes na dança, teatro, música, entre outras exposições artísticas.

Depois disso, explicou o secretário, foram retomadas discussões após uma revisão do trabalho ter sido feita em janeiro deste ano para verificar se “não há mais nada a ser alterado”. A expectativa da administração é de que as obras sejam realizadas no período de 12 a 15 meses após o lançamento.

A previsão da Secretaria de Infraestrutura é de que, nesta fase, sejam atualizados os equipamentos da área cênica, iluminação e acústica do teatro. O valor desta etapa é de R$ 25 milhões, custeados totalmente pelo governo estadual. O convênio ocorreu após a prefeitura suspender o plano de construir um teatro de ópera no Parque Ecológico, em meio aos reflexos da crise econômica nacional.

História

O Centro de Convivência Cultural de Campinas foi inaugurado em 9 de setembro de 1976. O complexo fica na Praça Imprensa Fluminense e tem projeto original do arquiteto Fábio Penteado. A área total tem cerca de 6 mil metros quadrados, sendo 4 mil de área externa e 2 mil de área interna.

Desde a inauguração, o teatro e o anfiteatro nunca passaram por reforma completa e estrutural, diz a administração. O local tinha goteiras, fiação elétrica exposta e apresentava risco aos frequentadores. Com o tempo, ele se deteriorou mais e a prefeitura chegou a tentar a verba e programar reparos.

