campinas-aguarda-novo-plano-da-maternidade-para-reabrir-10-dos-20-leitos-interditados-de-uti-neonatal

Secretaria de Saúde aguarda proposta para atendimento com equipes completas, e diz que mantém tratativas para reabrir outros 10 futuramente; pasta estuda ampliar financiamento no Hospital da PUC. Área da Maternidade de Campinas

Jonatan Morel / EPTV

A Secretaria de Saúde de Campinas aguarda proposta da Maternidade de Campinas para reabrir 10 dos 20 leitos de UTI Neonatal interditados desde 23 de fevereiro por déficit de profissionais da saúde. A pasta aguarda o plano de trabalho que atenda requisitos minímos para funcionamento da estrutura – o hospital tentou a desinterdição com ajustes na escala dos médicos, mas a proposta foi negada.

Dias antes da interdição, a Maternidade notificou um surto de diarreia na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), e bebês acometidos morreram – a causa dos óbitos ainda está em investigação. O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apura as mortes, irregularidades apontadas pela administração, e quais ações foram realizadas pela prefeitura e estado neste caso.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Campinas informou que além de aguardar o plano de trabalho para reabertura de 10 leitos “o mais breve possível”, mantém tratativas com a Maternidade para reabrir os outros 10 futuramente.

Segundo a pasta, está em discussão nesta segunda (6) ampliar o financiamento dos leitos de neonatologia no Hospital da PUC, que já é conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atualmente atende com 12 leitos de UTI neonatal.

“A Secretaria Municipal de Saúde monitora diariamente a situação de assistência no município, para garantir acesso a todas as gestantes com risco de parto prematuro e seus bebês”, diz a pasta em nota.

LEIA MAIS

MP abre inquérito para apurar mortes após surto na Maternidade e ações de Campinas e SP diante de reflexos na assistência neonatal

Crise na Maternidade: por que dívidas e falta de profissionais afetam hospital com mais nascimentos em Campinas

Entenda o que é a recuperação judicial e como ela funciona

O que se sabe e o que falta saber sobre a morte de dois bebês após surto de diarreia na Maternidade de Campinas

Família protesta após morte de jovem de 23 anos na Maternidade de Campinas

Área do Hospital Maternidade de Campinas

Patrícia Teixeira/g1

VÍDEOS: tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas.

pappa2200