Campinas bloqueia 12 ruas para passagem de blocos de carnaval neste fim de semana; veja interdições

Ao todo, 12 blocos desfilam entre sábado e domingo; Emdec disponibilizará frota reserva de ônibus. Agentes de mobilidade urbana permanecerão nas ruas para orientar motoristas sobre desvios

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) realiza, a partir das 12h deste sábado (11), bloqueios em 12 ruas para a passagem de blocos de carnaval em Campinas (SP).

A prefeitura informou que, além da realização das intervenções, cerca de 40 agentes de mobilidade urbana permanecerão nas ruas para auxiliar motoristas e pedestres que passam pelos locais para fazerem desvios de rota.

Alterações no itinerário do transporte público serão realizadas de acordo com o tamanho dos eventos. Confira abaixo as ruas bloqueadas:

Sábado (11)

Cordão do Félix | Praça Carlos Gomes | 12h às 20h

Bloqueio da Rua General Osório, no trecho entre a Rua Boaventura do Amaral e a Rua Irmã Serafina

Bloco Rua | Praça Bento Quirino | 12h às 18h

Bloqueio da Avenida Dr. Thomaz Alves, no trecho entre as vias Dr. Quirino e Barão de Jaguara

Bloco do Cartola | Rua 13 de Maio | 12h às 18h

Acompanhamento do percurso até a Praça Rui Barbosa

Cordão Escuta o Cheiro | Rua Antônio Prado (Sousas) | 16h às 19h

Acompanhamento do trajeto: Saída da Rua Antônio Prado, ponte sobre o Rio Atibaia, Rua Isabelita Vieira até a Praça Beira Rio.

Domingo (12)

Barão Folia | Rua Roxo Moreira (Barão Geraldo) | 12h às 20h30

Acompanhamento do trajeto desde o cruzamento com a Avenida Profº Atílio Martini até a altura da Avenida Dr. Romeu Tórtima. Não haverá bloqueios

Bloco Maracatucá | Rua José Martins (Praça do Coco – Barão Geraldo) | 14h30 às 17h

Trajeto pela Avenida Santa Isabel, em direção à Moradia Estudantil, Rua Júlia Leite de Barros e Praça Ângelo Carlini

Bloco Berra Vaca | Rua Júlia Leite de Barros (Vila Santa Isabel) | 17h30 às 23h30

Trajeto pela Rua Júlia Leite de Barros, Avenida Santa Isabel e Rua Lucinda Carvalho Marquês

Azul da Cor do Bar | Rua Bandeirantes (Cambuí) | 12h às 18h

Bloqueio parcial da Rua Bandeirantes, a partir da Rua Coronel Quirino

Bloco do Bob / Cãonaval | Largo Santa Cruz (Cambuí) | 16h às 19h30

Saída do Largo Santa Cruz e trajeto pela Avenida Júlio de Mesquita até o Centro de Convivência

Nem Sangue Nem Areia | Rua Francisco Teodoro (Vila Industrial) | 12h às 20h

Concentração junto ao portão de acesso da Defesa Civil; e trajeto pelas vias Rangel Pestana e Dr. Salles Oliveira (sentido Teatro Castro Mendes) e São Carlos, com retorno ao ponto inicial pela Francisco Teodoro. Provisoriamente, será implantado duplo sentido na Rua Antônio Manoel

Bloco Vai Que Vira | Rua São Vicente de Paula (São Bernardo) | 14h às 21h

Trajeto pelas vias Ceará, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Ceará e São Vicente de Paula

Reunidos na Hora | Rua 13 de Maio (Sousas) | 15h às 19h

Trajeto pela Rua 13 de Maio até a Praça Beira Rio

Transporte público

Para atender a demanda de blocos de carnaval nas principais regiões da metrópole, a Emdec ampliará a frota de ônibus nos terminais Central e Barão Geraldo.

No Terminal Central, serão sete veículos reserva das 14h às 23h no sábado e 12 coletivos das 12h às 21h no domingo. No Terminal Barão Geraldo, sete ônibus ficam à disposição das 12h às 0h.

A Emdec também disponibiliza a consulta aos itinerários, horários de partida referência nos pontos iniciais e finais, no site. Para informações de trânsito e sugestões, utilize os telefones 118 e (19) 3766-6910 ou acesse a aba “Fale Conosco”, no site da Emdec.

Vittorio Ferla