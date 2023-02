Campinas bloqueia trecho da Av. Brasil após afundamento da via; veja desvio

Avenida foi fechada entre as vias Barão de Atibaia e Tiradentes, no sentido Centro-bairro; via do lado oposto ganhou uma faixa para o contrafluxo. Equipes trabalham na manutenção de trecho da Av. Brasil, em Campinas (SP), após afundamento da via

Luciano Claudino/Código19

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) bloqueou nesta terça-feira (14) o tráfego de veículos de um trecho da Avenida Brasil, na Vila Itapura, por conta do afundamento da via. Equipes trabalham no reparo.

A avenida foi fechada totalmente no sentido Centro – bairro, entre as vias Barão de Atibaia e Tiradentes.

Acompanhe o trânsito em tempo real

De acordo com a Emdec, o desvio está sendo realizado pelo sentido oposto (bairro – Centro). No trecho impactado, uma faixa de rolamento foi dedicada para o sentido Centro – bairro, no contrafluxo.

Segundo a empresa, o desvio também é cumprido pelas linhas 240, 244, 310, 313, 316, 317, 318, 330, 331, 332, 333, 351 e 352.

“Agentes da Mobilidade Urbana sinalizam o local e monitoram a região do bloqueio”, informou, por nota.

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

valipomponi