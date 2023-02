Campinas bloqueia trechos da Abolição e Glicério para extrair 27 árvores a partir de domingo; veja desvios e reflexos no transporte

Trabalhos começam domingo (5) e ocorrem até dia 10, das 8h às 17h. Medida ocorre em meio às ações da prefeitura após queda de eucalipto matar criança e deixar jovem ferida no Taquaral. Campinas vai extrarir 27 árvores na Abolição

Trechos das avenidas Abolição e Francisco Glicério, no Centro de Campinas (SP), serão bloqueados a partir deste domingo (5) para extrações de 27 árvores no canteiro central da Abolição, segundo a prefeitura. Os trabalhos ocorrem até 10 de fevereiro, das 8h às 17h, e serão realizados por etapas. Confira abaixo quais são os desvios de trânsito e os reflexos em linhas do transporte municipal.

A medida ocorre em meio às ações da prefeitura após a queda de um eucalipto de 20 metros provocar a morte de uma criança de 7 anos e deixar uma jovem, de 27, gravemente ferida em 24 de janeiro. O número de árvores que serão removidas não foi confirmado pela administração.

“O laudo do DPJ [Departamento de Parques e Jardins] comprova que o canteiro é incompatível com o tamanho das árvores, sem espaço para as raízes, o que danifica o asfalto e aumenta o risco de queda. As árvores a serem retiradas são da espécie canafístula e uma delas é pau-ferro. As canafístulas têm cerca de 15 metros de altura”, diz nota da administração.

As árvores estão localizadas no trecho entre a altura do 117 da Rua Abolição com a Glicério, o número 307 da via, nos bairros Ponte Preta e Vila Lídia, próximos à região central.

Confira, em tempo real, a situação do trânsito

Impactos no trânsito

Francisco Glicério

Haverá impactos nas pistas interna e externa da Glicério, entre a Avenida Aquidabã e a Rua Henrique de Barcelos. Com isso, está programado bloqueio no cruzamento da Glicério com a Aquidabã (pistas interna e externa) e, caso seja necessário, entre as vias Uruguaiana e Barão de Jaguara.

Para desviar, os condutores devem seguir pela Aquidabã e Álvares Machado, com retorno pela Avenida Prefeito Nicolau Ludgero Maselli e Rua Henrique de Barcelos para acessar trecho liberado da Glicério.

Abolição

A intervenção na Abolição terá início após término dos trabalhos na Glicério. A administração informou que ela será fechada nos dois sentidos, no trecho desde a Rua Dr. Álvaro Ribeiro e o início da Glicério (Praça Brasil Outros Quinhentos). Com isso, estão programadas interdições nos cruzamentos da Abolição com a Rua Dr. Álvaro Ribeiro; e da Glicério com a Rua Proença. O semáforo instalado no cruzamento da Glicério com a Rua Henrique de Barcelos será desligado durante os bloqueios.

Neste trecho, o condutor que trafega no sentido Centro-bairro deve usar a Aquidabã e a Álvares Machado, com retorno pela Avenida Prefeito Nicolau Ludgero Maselli e Rua Henrique de Barcelos.

Já para quem trafega no sentido oposto é necessário desviar antes do trecho interditado, com uso das vias Dr. Ângelo Simões, Monte Castelo, Thomaz Ortale, Proença, Boaventura Do Amaral e Aquidabã.

Reflexos em linhas de ônibus

Os bloqueios impactam de forma temporária o itinerário de 14 linhas municipais, informou o governo municipal: 173, 253, 341, 342, 344, 345, 346, 349, 359, 366, 403, 408 e 499. Os pontos de ônibus destes trechos serão desativados e os usuários do serviço devem usar paradas mais próximas.

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pela população com a Emdec, empresa responsável por fiscalizar o trânsito na cidade, pelos telefone 118 ou (19) 3766-6910 (a partir de outra cidade ou DDD). Além disso, os usuários podem acessar o site institucional ou baixar o aplicativo “Emdec”.

Os trabalhos de extração das árvores são feitos pelo DPJ e acompanhados pela CPFL Energia.

Vittorio Rienzo