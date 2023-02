Campinas confirma 3ª morte de bebê após surto de diarreia na Maternidade

Apesar da possibilidade de relação com o surto, óbitos ainda estão em investigação, diz prefeitura. Metade dos leitos da unidade foi interditada pelo Devisa por falta de profissionais. Campinas registra 3ª morte de bebê após surto de diarreia na Maternidade

A Secretaria de Saúde de Campinas (SP) confirmou na tarde desta sexta-feira a terceira morte de um bebê que estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Maternidade durante um surto de gastroenterite no local. A causa das três mortes notificadas ainda estão sob investigação, mas, de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), pode ter relação com o surto, que causa diarreia e ocorreu entre 6 e 9 de fevereiro.

Seis dias após o surto ser controlado, a prefeitura interditou 20 leitos da UTI Neonatal por falta de médicos e outros profissionais (leia abaixo).

Quando o surto de gastroenterite foi notificado, o Devisa proibiu novas internações no local contaminado e determinou a implantação de um Plano de Contingência para o enfrentamento da doença.

“A gente teve um surto de diarreia na Maternidade, com 17 bebês acometidos. São bebês que já têm alto risco, por isso precisaram de UTI neonatal e cuidados intermediários. E pode ser que esse surto de diarreia tenha ajudado a esse desfecho [mortes]. Não dá para afirmar que tenha a ver com essa situação, porque tem uma série de investigações que já foram começadas, existe um comitê municipal de óbitos fetais maternos e neonatais e isso ainda a gente não tem como afirmar. Mas eram crianças envolvidas no surto de diarreia”, explica Andrea von Zuben, diretora do Devisa.

Ao todo, 17 recém-nascidos internados na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) foram contaminados. Dez precisaram ser transferidos para a terapia intensiva (UTI) Neonatal porque tiveram o quadro de saúde agravado. Destes, três faleceram.

Nesta sexta, a administração municipal complementou que os departamentos responsáveis monitoram a situação diariamente.

“O Devisa e o Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional (DGDO) da Secretaria de Saúde monitoram a situação de assistência das pacientes e das condições sanitárias; medidas estão sendo avaliadas diariamente para adequada condução”, diz nota.

Interdição por falta de médicos

A interdição de metade dos leitos de UTI Neonatal da Maternidade por falta de profissionais foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (23), mas já havia sido efetivada em 16 de fevereiro.

Em nota, o hospital admitiu o baixo número de médicos horizontalistas (que fazem as visitas diárias) e de profissionais fisioterapeutas. A direção afirma que o hospital enfrenta “uma crise financeira grave, o que dificulta a contratação de novos profissionais”.

Por conta dessa crise financeira, a instituição ingressou com pedido de recuperação judicial, em trâmite na 10ª Vara Cível de Campinas.

Instituição filantrópica, a Maternidade é responsável por 40% dos nascimentos em Campinas e também atende a demanda regional. Ao todo, 60% dos atendimentos são feitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o restante é de planos.

Com a interdição, a Secretaria de Saúde iniciou um processo de transferência de gestantes para outros locais especializados.

“A Secretaria de Saúde está transferindo para o Caism [Hospital da Mulher da Unicamp] e para o Hospital da PUC-Campinas as gestantes que estiverem com risco de parto prematuro, para que, ao nascerem, os bebês já sejam internados na UTI Neonatal desses hospitais”, informou a prefeitura.

Outros hospitais estão superlotados

Os dois hospitais indicados pela Prefeitura de Campinas como destinos dos pacientes transferidos da Maternidade anunciaram que estão com as UTIs Neonatais superlotadas.

Tanto o Hospital da Mulher da Unicamp (Caism) quanto o Hospital e Maternidade PUC-Campinas informaram, após a confirmação da interdição dos leitos da Maternidade, que já estão com mais pacientes do que o ideal.

Caism

No caso da Unicamp, a reforma da UTI Neonatal reduziu o número de leitos para 14. “Apesar de nossa capacidade de atendimento excedida, a partir da sexta-feira (17), houve 6 internações em nossa unidade neonatal, sendo 4 da cidade de Campinas”.

O Caism informou, ainda, que se dispôs a ajudar a Maternidade desde que foi notificada da situação. “Nesse sentido, recebemos três gestantes internadas naquele hospital e com possibilidade de nascimento de crianças prematuras”.

Das três pacientes, uma teve o parto e seguia internada na terapia intensiva neonatal até esta publicação. As outras duas gestantes estão internadas e em tratamento clínico.

PUC-Campinas

Já no Hospital e Maternidade PUC-Campinas, outra unidade de referência, a UTI Neonatal possui 16 leitos do SUS, mas está com 19 internados. Com isso, há gestantes de alto risco na enfermaria SUS e no centro obstétrico.

O hospital afirma que, apesar da pressão na unidade, a central de regulação de vagas segue enviando pacientes de urgência e emergência. A PUC-Campinas também afirma que segue atendendo demanda espontânea (na porta).

“A situação está sendo comunicada diariamente aos órgãos públicos competentes e à Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (Cross)”.

