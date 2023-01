Campinas convoca 119 aprovados em concursos públicos; consulte lista e saiba os próximos passos

Em relação ao total de convocados, 77 são para função de técnico em enfermagem. Quem foi chamado deve ir até a prefeitura nesta quinta-feira (2) para reunião de preenchimento de vagas. Aprovados devem comparecer ao Salão vermelho nesta quinta

Campinas (SP) convocou nesta segunda-feira (30) mais 119 candidatos aprovados em concursos públicos para diversas áreas. As reuniões para preenchimento de vagas serão realizadas quinta-feira (2), na prefeitura, e os nomes e horários de comparecimento estão no Diário Oficial.

Convocados

6 professores

1 auxiliar em saúde bucal

1 psicólogo

1 auditor fiscal

1 engenheiro civil

14 agentes administrativos

5 agentes de educação infantil

2 orientadores pedagógicos

7 intérpretes de Libras

1 médico geral

1 neuropediatra

2 biólogos

77 técnicos em enfermagem

Próximos passos

A administração informou que os aprovados devem comparecer ao Salão Vermelho com documento físico original com foto ou documento digital com QR Code. A ausência resulta na perda da vaga.

Aprovados que não puderem comparecer devem indicar um procurador e este deve apresentar documento de identidade próprio e cópia do documento do candidato.

Dúvidas podem ser enviadas por e-mail para a Coordenadoria de Concursos até quarta-feira. O endereço é: rh.concursos@campinas.sp.gov.br.

Serviço

Data da reunião: 2 de fevereiro

Horário: consultar Diário Oficial

Local: Salão Vermelho do Paço Municipal

Endereço: Avenida Anchieta, 200, Centro

