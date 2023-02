Campinas convoca 50 candidatos aprovados em concursos públicos para preencher 17 cargos

Reuniões de preenchimento de vagas serão no dia 9 de fevereiro no Salão Vermelho. Horário deve ser consultado na publicação no Diário oficial. Convocados devem se apresentar na sede da Prefeitura

A Prefeitura de Campinas (SP), por meio da Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, convocou nesta segunda-feira (6) 50 candidatos aprovados em concursos públicos e processo seletivo para 17 cargos nas áreas de administração, saúde e educação. A relação com os nomes dos chamados está disponível no Diário Oficial.

As reuniões de preenchimento de vagas serão no Salão Vermelho no dia 9 de fevereiro, e os horários devem ser consultados na lista de convocação.

Cargos convocados

Agente administrativo: 11

Agente de apoio à saúde (farmácia): 2

Agente de educação infantil: 1

Agente de fiscalização: 5

Arquiteto: 2

Auditor-fiscal tributário: 1

Auxiliar em saúde bucal: 1

Engenheiro civil: 4

Engenheiro de saúde e segurança do trabalho: 1

Intérprete de Libras: 3

Médico geral: 1

Professor de geografia: 1

Psicólogo: 2

Psiquiatra: 1

Técnico em edificações: 1

Técnico em enfermagem: 11

Técnico em segurança do trabalho: 2

Documentos necessários

Na data da reunião, o candidato deve levar um documento de identificação original e oficial, com foto, ou digital, com QR Code.

O candidato que se atrasar ou não comparecer perde o direito à vaga.

Aquele que não puder comparecer e tiver interesse na vaga deverá indicar um procurador, que precisa apresentar uma procuração simples, documento de identidade próprio e cópia do documento do candidato.

As dúvidas podem ser enviadas por e-mail, rh.concursos@campinas.sp.gov.br, para a Coordenadoria de Concursos, até o último dia útil anterior à reunião. Não é permitida a presença de acompanhantes e o uso de máscara é recomendado.

Serviço

Convocação de candidatos Prefeitura de Campinas

Data da convocação: 6 de fevereiro, por meio do Diário Oficial

Data da reunião: 9 de fevereiro

Horário: consultar a publicação

Local: Salão Vermelho do Paço Municipal

Vito Califano