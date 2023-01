Campinas decide fechar todos parques e praças após árvore cair e matar criança na Lagoa do Taquaral

Fechamento ocorre por tempo indeterminado, diante do risco de novas quedas de árvores por causa das fortes chuvas. Acidente nesta terça também feriu uma mulher. Área da Lagoa do Taquaral, em Campinas

Depois que uma árvore caiu, atingiu pessoas e matou uma menina de sete anos na Lagoa do Taquaral, na manhã desta terça-feira (24), Campinas (SP) decidiu fechar, por tempo indeterminado, todos os parques e praças de esportes. Em nota, a administração municipal cita as fortes chuvas que atingiram nos últimos dias a metrópole, que está em situação de emergência.

“O prefeito Dário Saadi determinou o imediato fechamento, por tempo indeterminado, de todos os parques e praças de esportes públicos de Campinas em razão das fortes chuvas que atingem a cidade e dos riscos de quedas de árvores”, diz.

Na última segunda-feira (23), a prefeitura já havia fechado a Pedreira do Chapadão, após constatar desmoronamentos de pedras no fim de semana. Na ocasião, ninguém ficou ferido.

Diante da situação, a recomendação é para que os moradores evitem andar em locais com árvores. Segundo a Defesa Civil, foram registradas cerca de 200 quedas em uma semana.

“A Prefeitura pede à população que evite circular em áreas com muitas árvores. A Pedreira do Chapadão, por exemplo, já havia sido fechada ontem, após a ocorrência de deslizamentos de pedras e de terra. Por causa das chuvas constantes desde dezembro, a situação em várias partes da cidade é de solo encharcado, o que aumenta o risco de quedas de árvores.”

Morte na Lagoa do Taquaral

Árvore gigante caiu na Lagoa do Taquaral, em Campinas

De acordo com o Samu, além da criança que morreu, a árvore que caiu na Lagoa do Taquaral também atingiu uma mulher. Ela foi socorrida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Padre Anchieta. Já a mãe da criança morta também foi levada à UPA Anchieta, em estado de choque.

O Corpo de Bombeiros, Serviço Municipal de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil e a Guarda Municipal foram até o local para atender a ocorrência.

Após a queda, as pessoas que ainda estavam no parque foram retiradas, e o local, principal ponto de lazer e turismo da metrópole, foi fechado temporariamente.

O prefeito Dário Saadi (Republicanos) lamentou o acidente e disse que a administração está à disposição para auxiliar a família.

“Saadi lamenta profundamente o acidente ocorrido nesta terça-feira pela manhã, na Lagoa do Taquaral, se solidariza com a família das vítimas e coloca a Administração Municipal à disposição para prestar todo o auxílio necessário.”

Morte por queda de árvore em dezembro

Condutor de carro atingido por árvore de 35 metros morre em Campinas (SP)

Na manhã de 28 de dezembro, em meio a uma forte chuva, o técnico em eletrônica de 36 anos passava de carro pela Rua General Marcondes Salgado quando foi atingido e morreu. Casado, Guilherme deixou dois filhos, um de 5 e 7 anos.

Após o acidente, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) realizou uma análise de amostras da figueira branca de 35 metros que caiu sobre o veículo.

O resultado, obtido com exclusividade pelo g1 na segunda-feira (23), apontou a presença de quatro fungos no vegetal, mas descartou a existência de doenças. A principal hipótese do IAC é que a queda foi causada pelo excesso de chuva.

