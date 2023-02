Campinas é a 4ª cidade mais cara para se viver no Brasil, aponta plataforma que reúne dados sobre economia

Custo de vida foi mensurado pelos gastos em diversas categorias. Levantamento considera 196 cidades, e metrópole do interior só fica atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Campinas está entre as 10 cidades com maior custo de vida no país, aponta levantamento

Campinas (SP) é a quarta cidade com o maior custo de vida do país, segundo a plataforma Numbeo, que reúne dados econômicos de diversos municípios do Brasil. O levantamento mostra que a metrópole do interior só perde pra capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O levantamento considera gastos do início do ano com alimentação, transporte, lazer, moradia e serviços de 196 cidades do país.

O indicador varia de zero a 100. Quanto mais próximo de 100, mais elevado é o custo de vida. Campinas obteve pontuação de 37,57. Maior custo do Brasil, a capital do estado atingiu 42,34. Já a cidade do Rio de Janeiro chegou a 40,84 e Brasília ficou com 38,93.

A advogada Vânia Cristina dos Santos deixou Minas Gerais para morar em Campinas. Ela lamenta que as despesas cresceram após a migração. “Imobiliária, aluguel, alimentação, tudo aqui é mais caro”, resume.

Alimentação é maior gasto

Segundo a plataforma, os gastos com compras de mercado chegam a 33,4% na metrópole do interior. A segunda categoria com maior custo para os moradores é moradia (aluguel ou pagamento de imóveis), com 18%. Veja, abaixo, a divisão dos custos.

Para o professor de economia da Facamp Saulo Abouchedid, o fato de alimentação ser o gasto mais representativo significa que o alto custo afeta principalmente a população pobre.

“Isso reflete um aumento no custo de vida principalmente da população mais pobre, já que boa parte desse aumento se concentra no setor de alimentos. Principalmente no setor de serviços: alimentação fora do domicílio e outros serviços mais essenciais”.

A estudante Islanne Bizerra mudou da Bahia para Campinas há cinco anos e, por conta do custo de vida, já considera voltar para o estado quando concluir o curso, mesmo com emprego fixo em Campinas.

“Estou pensando em terminar o curso e já começar a procurar trabalho na minha área. Conseguindo, eu volto para lá, justamente porque não compensa ficar me matando de trabalhar. Aqui, costumo falar que a gente trabalha só para pagar conta e comer”, avalia a estudante.

Abouchedid afirma que outro efeito do alto custo de vida é a redução de gastos com lazer e qualidade de vida. “Essa é a tendência, uma diminuição da procura mesmo de serviços mais básicos”.

Imagem aérea da Avenida Francisco Glicério, em Campinas

Reprodução/EPTV

Vittorio Rienzo