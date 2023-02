Campinas e mais 13 cidades abrem 1.524 oportunidades de emprego esta semana: clique e busque sua vaga🔎

Consulte a tabela de cargos por município e saiba como se candidatar. Entre os destaques, há chances para as áreas de construção civil, serviço, saúde e tecnologia. Carteira de trabalho

Julia Galvão

A região de Campinas (SP) concentra 1.524 vagas de emprego abertas a partir desta segunda-feira (27) nos serviços de apoio ao trabalhador vinculados às prefeituras. A relação de cargos está distribuída por cidade nas tabelas a seguir. Clique no nome do município e preencha o campo de busca.

Entre os destaques da semana, há chances para as áreas de construção civil, serviço, saúde e tecnologia. Também estão na lista vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

Americana – 689

Artur Nogueira – 40

Campinas – 127

Espírito Santo do Pinhal – 18

Indaiatuba – 207

Itapira – 21

Jaguari̼na Р111

Mogi Gua̤u Р36

Monte Mor – 31

Paulínia – 47

Pedreira – 31

Serra Negra – 31

Valinhos – 135

Americana

Das 689 vagas, sete são são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). São elas:

Cobrador (a) externo (a) – 1 vaga exclusiva para PCDs

Montador (a) de móveis – 1 vaga exclusiva para PCDs

Vendedor (a) interno (a) – 5 vagas exclusiva para PCDs

Serviço PAT Americana

Como se candidatar: pessoas interessadas devem cadastrar os currículos pelo site. Em casos excepcionais, o PAT realiza atendimentos presenciais

Endereço virtual: site da prefeitura

Endereço físico: Rua Anhanguera, 16, Centro

Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h

Telefone: (19) 3475-3550, o telefone (19) 3461-0289 está passando por manutenção

Artur Nogueira

Serviço PAT Artur Nogueira

Como se candidatar: os candidatos devem comparecer ao PAT com os documentos pessoais

Endereço: Rua Alice Pereira Mansur, 51, Vila Queiroz, dentro do Poupatempo

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 16h

Documentos exigidos: carteira de trabalho, Cartão Cidadão ou cartão do PIS, RG original, CPF original e currículo

Telefone: (19) 3827-5429

Campinas

Serviço CPAT Campinas

Como se candidatar: atendimento presencial em três unidades com agendamento prévio feito pelo Portal do Cidadão

Documentos exigidos: indicados conforme o agendamento

Endereço virtual para consulta de vagas: CPAT Campinas

Unidades

Centro: Avenida Campos Salles, 427. Atende de segunda a sexta, das 7h30 às 16h30. Encerra o atendimento às 12h na última sexta-feira do mês.

Ouro Verde: Avenida Ruy Rodriguez, 3.900, Parque Universitário (shopping Spazio Ouro Verde, 1º andar). Atende de segunda a sexta, das 8h às 16h, e até as 11h na última sexta-feira do mês.

Campo Grande: Rua Manoel Machado Pereira, 902, Parque Valença 1 (em frente à Praça da Concórdia). Funciona de segunda a sexta, das 8h às 16h. Encerra o expediente às 11h na última sexta-feira do mês.

Espírito Santo do Pinhal

O PAT disponibiliza 18 vagas, em um dos cargos inclui uma oportunidade para pessoas com deficiência (PCDs). Confira:

Auxiliar de limpeza – PCD

Serviço PAT de Espírito Santo do Pinhal

Como se candidatar: interessados devem enviar currículo ao e-mail do PAT com as indicações do CPF e da vaga de interesse no assunto da mensagem

Endereço físico: Avenida Oliveira Mota, 1, Centro

Endereço virtual: site do PAT

Horário de funcionamento: 8h às 16h

Documentos exigidos: número do CPF e currículo

E-mail para envio dos currículos: vagas.patpinhal@gmail.com

Telefone: (19) 3661-2114

Indaiatuba

Serviço PAT de Indaiatuba

Como se candidatar: interessados devem ligar no posto e indicar o cargo desejado

Endereço: Rua 24 de Maio, 1.670

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h45

Documentos exigidos: carteira de trabalho e currículo

E-mail: adriana.gimenes@indaiatuba.sp.gov.br

Telefone: (19) 3816-9252

Itapira

Serviço PAT de Itapira

Como se candidatar: os interessados devem enviar currículo por e-mail com indicações do nome da vaga e o número do PIS no campo assunto

Endereço físico: o PAT fica localizado na Rua Vitório Coppos, 122, Bairro São Benedito

Endereço virtual: site da Prefeitura de Itapira

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 8h30 às 16h30

Telefone: (19) 3843-4564

E-mail: postoatendimentoitapira@gmail.com

Jaguariúna

Das 111 vagas, três são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). São elas:

Auxiliar de movimenta̤̣o de materiais Р1 vaga

Auxiliar de prodṳ̣o Р2 vagas

Serviço PAT Jaguariúna

Como se candidatar: atendimento presencial com agendamento prévio feito pelo site

Endereço físico: Rua Coronel Amâncio Bueno, 810, Centro

Horário de funcionamento: de segunda à sexta, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

Documentos exigidos: Carteira de Trabalho, RG, CPF e currículo atualizado

Endereço virtual: Prefeitura de Jaguariúna

Mogi Guaçu

O serviço municipal também divulga vagas para trabalhar em cidades vizinhas, como Mogi Mirim (SP), Itapira (SP) e Conchal (SP). Todos os postos de trabalho podem ser conferidos no site.

Serviço PAT Mogi Guaçu

Como se candidatar: interessados devem se candidatar presencialmente para vaga desejada

Endereço: Rua São José, 49, Vila Júlia

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 16h, e atendimento interno até 17h

Documentos exigidos: RG, CPF, carteira de trabalho

Endereço virtual: site da prefeitura

E-mail: patmogiguacu@sde.sp.gov.br

Telefone: (19) 3841-7323 e 3891-5300

Monte Mor

Das 31 vagas, três são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs). São elas:

Atendente de loja – 3 vagas exclusivas para PCDs

Serviço PAT Monte Mor

Como se candidatar: pelo e-mail patsrh@montemor.sp.gov.br

Endereço: Na Praça Coronel Domingos Ferreira, 95, centro, Monte Mor.

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h

Documentos exigidos: enviar o currículo por e-mail, com as indicações da vaga de interesse no assunto da mensagem e pretensão salarial no texto

Telefone e WhatsApp: (19) 3879-4013.

Paulínia

Serviço Emprega Paulínia

Como se candidatar: interessados devem se inscrever no Emprega Paulínia presencialmente no Paço Municipal

Endereço: Av. José Lozano de Araújo,1551, Parque Brasil 500

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 17h

Telefone: (19) 3874-5669

E-mail: sic@paulinia.sp.gov.br

Documentos exigidos: RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência e carteira de trabalho

Pedreira

Serviço PAT Pedreira

Como se candidatar: por telefone ou presencialmente

Endereço: Rua Miguel Sarkis, 61, Terminal Rodoviário Vereador João Castelo

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 17h

Documentos exigidos: Carteira de Trabalho, currículo atualizado e documento de identidade

Telefone: (19) 3893-4666

Serra Negra

Estão disponíveis 31 vagas, sendo uma exclusiva para pessoas com deficiência (PCDs). Confira.

Camareiro (a) – PCD

Serviço PAT de Serra Negra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

Endereço físico: o PAT fica localizado na Rua José Bonifácio, 283, no Centro

Endereço virtual: site da Prefeitura de Serra Negra

Horário de atendimento: segunda, quarta e sexta-feira, das 09h às 14h

Documentos exigidos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo

Telefone: (19) 3842-2514 ou (19) 99306-8751

Valinhos

Serviço PAT Valinhos

Como se candidatar: os interessados devem escolher as vagas na listagem e pedir, pelo WhatsApp, informações como salário, benefícios, experiência, escolaridade, bairro do local de trabalho e descrição das atividades.

Endereço físico: Rua Tomás Antônio Gonzaga, 58, Vila Papelão

Horário de atendimento: segunda, quarta e sexta-feira, das 08h30 às 16h

WhatsApp: (19) 3849-7187

