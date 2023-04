Campinas fecha março com chuvas abaixo da média, e inicia abril com frente fria e trégua no calor; veja previsão

Metrópole registrou 130,8 mm no terceiro mês do ano, enquanto a média histórica é de 165,2 mm, diz Cepagri. Cenário de precipitação aquém do esperado pode se manter na sequência do outono. Vista do Centro de Campinas (SP)

Tânia Lamara

Campinas (SP) terminou março com o volume de chuvas abaixo da média histórica calculada para o mês pelo Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp. Já a expectativa para os primeiros dias de abril é de temperaturas mais amenas, graças à chegada de uma frente fria entre este sábado (1°) e domingo (2).

No terceiro mês do ano, a metrópole registrou, segundo o Cepagri, 130,8 milímetros de chuva, enquanto que a média do mês, entre 1991, quando começaram as medições, e 2020, é de 165,2 mm. O total deste ano é exatamente o mesmo contabilizado em março do ano passado.

LEIA TAMBÉM

Alto nível de água no Cantareira ‘traz alívio, mas não tranquilidade’, diz Consórcio PCJ

Além disso, o cenário do terceiro mês é semelhante ao de fevereiro, período com índice de precipitação também aquém do esperado em Campinas. Veja abaixo no gráfico.

Por outro lado, o verão como um todo, que chegou ao fim no último dia 20 de março, foi de chuvas acima da média. O volume alto foi motivado, principalmente, pelos temporais de janeiro, mês em que a cidade acumulou 380,7 milímetros, número mais alto desde 2009, quando houve 397,7 milímetros de chuva.

Abril chega com frente fria

Segundo o Cepagri, a previsão aponta para a chegada de uma frente fria ainda neste sábado, o que deve provocar, inicialmente, rajadas de vento de até 35 km/h no período da noite e possibilidade de pancadas isoladas de chuva, ainda que em volumes menores.

Já no domingo, a tendência é de que o vento permaneça e o calor dê uma trégua. Enquanto no sábado a temperatura máxima deve ser de 32ºC, no domingo, os termômetros não passarão dos 27ºC, aponta o centro meteorológico.

O clima um pouco mais ameno deve continuar ao longo de toda a próxima semana. No fim dela, uma nova frente fria pode chegar e derrubar ainda mais as temperaturas durante o feriado de Páscoa.

Veja a previsão para este fim de semana:

Sábado – 20ºC/32ºC

Domingo – 17ºC/27ºC

E a sequência do outono?

Ao g1, o meteorologista do Cepagri Bruno Bainy explicou que a expectativa para o restante do outono é de chuvas dentro ou abaixo da média, mas com temperaturas mais altas do que o habitual para a época do ano.

“A gente tem essa tendência de chuvas na média, e não tem indicativo de chuva acima da média. Mas é uma época bem mais seca, mesmo chuva na média, não é muita chuva. Os modelos têm apontado um outono de temperaturas acima da média, mas vale lembrar que as temperaturas no outono, em média, já são mais baixas”, diz Bainy.

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Ufficio Stampa