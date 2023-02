Campinas inicia ano com alta nos casos de estupro e furto, diz SSP; homicídios caem

Dados de janeiro foram divulgados por secretaria na tarde desta segunda-feira (27). Veja números e gráficos. 2ª DDM de Campinas

Campinas (SP) iniciou 2023 com aumento no número de estupros e de furtos em geral. Por outro lado, viu os casos de homicídios caírem. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na tarde desta segunda-feira (27).

O g1 pediu à secretaria possíveis motivos para as altas e se há ações programadas para coibir esses crimes, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado quando a pasta se manifestar.

Violência sexual

De acordo com o balanço, em janeiro deste ano, a metrópole contabilizou 86 casos de estupro em geral. O total representa um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram 73 ocorrências.

Especificamente sobre os casos de abusos envolvendo vulneráveis (menores de 14 anos ou pessoas com deficiência), o número se manteve inalterado: 58 nos dois períodos.

Crimes contra o patrimônio

Segundo a SSP, o total de furtos em Campinas saltou de 2.979 em janeiro de 2022 para 3.221, em janeiro deste ano. O percentual de acréscimo foi de 8%. Em relação apenas aos furtos de veículos, os dados apresentaram pequena queda, de 492 para 480.

Os roubos em geral e de veículos também tiveram redução, informou a Secretaria de Segurança Pública. Além disso, foram dois latrocínios, que é o roubo seguido de morte, em janeiro de 2023, contra apenas 1 no mesmo período do ano passado.

Homicídios em queda

Ao contrário do cenário observado em 2022 como um todo, os homicídios sofreram redução em Campinas no primeiro mês de 2023. Os registros caíram de 19 para 15, sendo que em janeiro deste ano foram 16 vítimas, contra 21 em 2022.

