Campinas inicia reparos em ponte que cedeu e fez carro cair em córrego durante temporal; estrutura é a 1ª a passar por obras

Trecho no Jardim das Bandeiras receberá uma ponte metálica instalada por equipes do Exército. Metrópole está em situação de emergência para tentar acelerar trabalhos após chuvas em janeiro. Carro caiu em córrego após ponte ceder durante temporal no Jardim das Bandeiras, em Campinas

A Prefeitura de Campinas (SP) iniciou nesta quinta-feira (SP) os reparos na ponte da Rua Ferdinando Turquete, no Jardim das Bandeiras, que cedeu durante um dos temporais de janeiro. A queda da estrutura no dia 19 de janeiro, quando a metrópole registrou a terceira maior chuva de sua história, fez com que um carro caísse em um córrego que passa sob a ponte e fosse arrastado pela água.

De acordo com a administração municipal, equipes do Exército começaram a instalar uma ponte metálica no trecho, que deve ser visitado pelo prefeito Dário Saadi (Republicanos) na tarde desta quinta. Não há um prazo para a conclusão dos trabalhos.

A ponte no Jardim das Bandeiras é a primeira de seis estruturas que passarão por obras nos próximos dias, informou a Secretaria Municipal de Serviços Públicos. As outras cinco são:

Ponte da Rua Bortolo Martins, Barão Geraldo – Ribeirão Anhumas

Ponte da CAM 268, divisa entre Campinas e Monte Mor – Rio Capivari

Ponte da Rua Herbert De Souza – Córrego Taubaté

Ponte da Rua Marco Grigol, liga a Estrada da Rodhia ao Condomínio Belvedere em Barão Geraldo – Ribeirão Anhumas

Ponte sobre Ribeirão Anhumas, Chácara Belvedere – Barão Geraldo

O cronograma de início das obras nessas estruturas não foi divulgado pela pasta.

Carro arrastado

Ponte cede durante temporal e carro é arrastado pela água em Campinas

Durante o temporal no dia 19 de janeiro, o carro chegou a ficar preso na ponte do Jardim das Bandeiras, e um vídeo mostra o veículo sendo arrastado pelo córrego após a construção ceder completamente. Assista acima.

Apesar do susto, o motorista não ficou ferido.

“Quando o carro caiu, foi um momento de bastante desespero. Eu tentei sair, mas aí fiquei com medo do carro cair em cima de mim. Por sorte me ajudaram e consegui sair pela porta do passageiro, antes dele ser levado”, disse o homem.

No dia seguinte, o veículo foi encontrado por equipes da prefeitura no início da tarde desta sexta (19) em um córrego entre o Jardim das Bandeiras e Jardim Santa Cruz.

Imagens registradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram o momento em que o carro começa a ser retirado por uma máquina que fazia a desobstrução do córrego e manutenção para liberar o acesso de uma linha de ônibus.

Retroescavadeira retira carro que caiu em córrego de Campinas durante temporal

Situação de emergência

A prefeitura decretou no dia 21 de janeiro situação de emergência por conta das chuvas, com o intuito de acelerar as obras. A decisão de Dário foi por conta da destruição sofrida por quase todas as regiões da metrópole no dia 19 de janeiro, quando pontes caíram, carros carros foram arrastados, imóveis alagados e ruas destruídas. Famílias ficaram desabrigadas.

Segundo o prefeito, a medida vai servir para reconstrução de pontes e outras estruturas danificadas – como muros de contenção e galerias – além do pagamento de auxílio-moradia.

Em visita à metrópole após os estragos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que vai atuar “na recuperação imediata dos locais e na assistência às pessoas atingidas”.

