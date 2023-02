Campinas instala estrutura provisória em ponte destruída durante temporal que gerou estragos e morte

Estrutura no Jardim das Bandeiras 2 cedeu durante o chuva de 19 de janeiro e um carro caiu no córrego. Novo equipamento é temporário e será desativado quando a ponte definitiva por construída. Campinas entrega nova ponte no Jardim das Bandeiras um mês após queda

A estrutura temporária da ponte na Rua Ferdinando Turquete, no Jardim das Bandeiras 2, foi instalada após um mês e uma semana do temporal que causou destruição e morte em Campinas (SP). A liberação para tráfego ocorreu neste sábado (25).

Segundo a prefeitura, a estrutura provisória vai funcionar até que a ponte definitiva seja construída. A administração municipal promete iniciar a obra “nos próximos dias”, já que o processo está em fase final de assinatura de contratos.

No dia da forte chuva, um carro chegou a ficar preso na estrutura e vídeo mostrou o veículo sendo arrastado pelo córrego após a construção ceder completamente.

Segundo a prefeitura, a ponte tem 42 metros de extensão e capacidade para suportar 40 toneladas.

No dia que a estrutura cedeu, Campinas registrou 103,4 milímetros de chuva em duas horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Ponte cede durante temporal e carro é arrastado pela água em Campinas

Foram registrados alagamentos em diversos pontos da cidade, com veículos sendo arrastados pela enxurrada.

Em um dos casos, uma mulher precisou ser resgatada após ter o veículo parado em meio a um alagamento na Av. Dr. Carlos de Campos, na Vila Saturnia.

Carro arrastado por córrego após ponte no Jd. Bandeiras 2 ceder durante o temporal em Campinas (SP)

Cratera no Centro

Durante o temporal, um veículo caiu em uma cratera aberta no meio da Rua Barão de Jaguara, no Centro de Campinas. O carro ficou com a frente destruída.

De acordo com a prefeitura, no local ocorreu uma obra da Secretaria de Serviços Públicos, e o excesso de chuva retirou o pavimento que havia sido colocado nesta quinta.

Segundo a pasta a rua será interditada e uma equipe irá reparar a via nesta sexta (20).

Veículo caiu e ficou preso em cratera aberto na Rua Barão de Jaguara, em Campinas (SP), nesta quinta (19)

