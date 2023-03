Campinas interdita piscina de academia após cloro intoxicar crianças e funcionários

Local no bairro Santa Cândida não possui licença sanitária para o funcionamento da piscina, diz prefeitura. Vítimas passam bem. Piscina de academia em Campinas foi interditada após casos de intoxicação

A Prefeitura de Campinas (SP) informou na noite desta quarta-feira (29) que precisou interditar a piscina de uma academia no bairro Santa Cândida na segunda (27). Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), a interdição foi necessária depois de o cloro intoxicar crianças entre 3 e 11 anos de idade e funcionários.

A intoxicação ocorreu na sexta-feira (24), quando as crianças e os funcionários da unidade precisaram de atendimento médico após inalar o vapor tóxico durante uma aula de natação. Todos receberam alta médica no mesmo dia, foram monitorados pelo Devisa por 48 horas e passam bem.

Em inspeção, de acordo com a prefeitura, a Vigilância Sanitária verificou que a academia não possui licença sanitária para o funcionamento da piscina e estava regularizada apenas para ginástica e musculação. Além disso, os processos de tratamento da piscina foram considerados inadequados.

“A interdição será mantida até que o estabelecimento se regularize e comprove a adequação de todos os procedimentos relacionados aos cuidados com a piscina”, diz nota.

