campinas-mais-que-dobra,-em-1-semana,-o-n°-de-doses-aplicadas-da-vacina-bivalente-contra-covid

Segundo a Secretaria de Saúde, 31,4 mil moradores da metrópole já receberam o imunizante. Articuladora do programa de imunização pede para que as pessoas sigam indo se vacinar. Vacina bivalente contra a Covid-19 é aplicada em idosos de 60 anos ou mais e imunossuprimidos a partir de 12 anos

Emanoele Daiane

Em uma semana, Campinas (SP) mais do que dobrou o número de doses aplicadas da vacina bivalente contra Covid-19. Nesta quinta-feira (9), o Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa) divulgou que, desde o início da imunização, 31,4 mil pessoas já receberam o imunizante. Há sete dias, o total era de 12.576.

Chaúla Vizelli, articuladora do Programa de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde da metrópole, classificou os números como “muito significativos”. No entanto, destacou a importância de as pessoas seguirem procurando as unidades de saúde para se vacinar.

Segundo ela, a meta é vacinar cerca de 130 mil moradores com 60 anos ou mais, o que, caso alcançada, representaria 90% do público.

Toda a população dessa faixa etária que já tomou ao menos duas doses há quatro meses ou mais pode procurar um dos 66 Centros de Saúde (CSs) que realizam a aplicação da vacina bivalente. Este tipo de vacina foi produzido com base tanto na cepa da variante ômicron quanto na versão original do novo coronavírus.

A aplicação começou em 27 de fevereiro. Além dos idosos, o público-alvo é composto por imunossuprimidos a partir de 12 anos, residentes e trabalhadores em instituições de longa permanência, indígenas, populações ribeirinhas e quilombolas.

Por que se vacinar de novo? Entenda aqui

Vacinação para outros grupos

A vacinação contra a Covid-19 com as versões monovalente da vacina continua disponível para toda a população que não completou o esquema vacinal. Não é preciso agendamento.

“Para ser vacinada a pessoa deve apresentar documento com foto e número do CPF, a carteira de vacinação (se tiver). No caso dos imunossuprimidos, também é necessária a apresentação de um comprovante médico da condição”, informou o Devisa.

