Campinas nega pedido da Maternidade para reabertura de leitos de UTI neonatal por falta de médicos e fisioterapeutas

Impasse entre prefeitura e hospital continua, e outros hospitais da cidade estão pressionados. MP-SP investiga mortes de três bebês após surto de diarreia e problemas indicados por fiscalização. Maternidade recorre contra decisão de Campinas que mantém interdição de leitos

Campinas (SP) confirmou na noite desta sexta-feira (3) que negou o recurso da Maternidade para reabertura de 20 dos 36 leitos de UTI neonatal interditados porque o hospital não apresentou equipes mínimas de médicos e fisioterapeutas. Atualmente, 19 gestantes estão internadas no local – uma delas espera trigêmeos – o que pode resultar em demanda acima da capacidade de atendimento disponível.

A interdição ocorreu em 23 de fevereiro e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apura as mortes de três bebês após um surto de diarreia na Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), irregularidades apontadas pela administração, e quais ações foram realizadas pela prefeitura e estado neste caso.

“O Departamento de Vigilância em Saúde [Devisa] e a Secretaria Municipal de Saúde têm total interesse e disponibilidade de solucionar a questão, mas é necessário atender à legislação sanitária vigente”, diz nota prefeitura ao também mencionar que, na próxima semana, divulgará laudo conclusivo que deve apontar se um surto de diarreia resultou na morte de três bebês internados na unidade.

Desde que o caso veio à tona, a Maternidade e a prefeitura tratam o surto como hipótese de causa, em virtude das condições de saúde dos pacientes. De acordo com o MP, uma inspeção realizada pelo Devisa no hospital constatou inúmeras irregularidades estruturais, de recursos humanos e de processos de trabalho, que influenciam diretamente na qualidade do serviço prestado aos usuários.

Responsável por cerca de 750 partos e 7 mil atendimentos por mês, 60% deles na saúde pública, a Maternidade acumulou nos últimos anos dívidas milionárias – R$ 28,5 milhões somente em 2022 – que afetam a instituição centenária. A falta de profissionais também gerou a interdição de 20 dos 36 leitos, fato que atingiu diretamente o atendimento de recém-nascidos com quadro grave de saúde.

Outros hospitais em Campinas também registram pressão em meio ao contexto de impasse entre prefeitura e Maternidade. O Hospital PUC-Campinas tem 25 bebês e oito gestantes de alto risco internados, mas totaliza 20 leitos de UTI neonatal. Já o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Caism) da Unicamp tem taxa de ocupação em 160%, e há leitos improvisados no centro obstétrico.

O que diz a Maternidade?

Em nota, a assessoria da Maternidade informou que havia encaminhado para o Devisa a escala dos médicos neonatologistas horizontalistas, após tratativas emergenciais com a Secretaria de Saúde, e com isso aguardava a liberação dos leitos interditados pela prefeitura após ela ter assegurado um aporte financeiro para reverter emergencialmente a crise referente à questão da UTI Neonatal.

“Alguns médicos neonatologistas da própria Maternidade de Campinas assumiram o compromisso de cobrir toda a escala, se cotizando e, assim, permitir a continuidade do atendimento que beneficia toda a população não só da cidade, mas da Região Metropolitana [RMC]. Lembramos que esse esforço vem sendo feito pois, até o presente momento, não houve, ainda, a apresentação de novos profissionais desta especialidade para suprir a carência”, informa trecho.

Em relação à equipe de fisioterapia, o hospital destacou que há um processo seletivo.

“Completamos a escala da semana e supriremos a dos finais de semana por meio de novas contratações […] É um número expressivo de profissionais para as demandas atuais da nossa UTI Neonatal e certamente haverá ociosidade desses profissionais. Contudo, iremos contemplar o atendimento para os 40 leitos, conforme exigência do Devisa”, diz nota do hospital.

Em outro trecho, o hospital alegou que em 109 anos de existência sempre agiu de acordo com a ética médica e com as normas impostas pelos órgãos reguladores e a direção da instituição, como praxe diante de qualquer intercorrência, adotou medidas para rigorosa apuração dos fatos. “Qualquer inquérito que venha a contribuir para a elucidação dos fatos terá a total colaboração da instituição”.

Saúde monitora caso e destaca ações

A Secretaria de Saúde considerou “pertinente” a posição do MP e diz que colabora com a investigação.

A pasta destacou que equipes visitam a unidade e permanecem em tratativas com a Maternidade para restabelecer as condições necessárias para a retomada de toda a capacidade instalada assistencial na UTI Neonatal o mais breve possível. “O Devisa e o DGDO monitoram a situação de assistência das pacientes e das condições sanitárias; medidas estão sendo avaliadas diariamente. Foram solicitadas vagas para a transferência dos bebês prematuros nas unidades de UTI Neonatal, mas não houve êxito. As gestantes com risco de parto prematuro passaram a ser transferidas para o Caism-Unicamp e para a PUC para que, ao nascerem, os bebês fossem internados nas UTIs destes hospitais”, informa o texto.

Além disso, a secretaria alegou que os 35 leitos SUS na Maternidade e Hospital PUC-Campinas são suficientes para atende o município, mas a ocupação é pressionada pela demanda da região e do restante do estado. Com isso, a pasta destacou que mantém negociação com o governo de São Paulo “para manter o quantitativo de leitos necessários”.

SP avalia leitos

Em nota, o DRS informou que monitora a situação dos leitos neonatais e tem realizado reuniões com os gestores locais para o aumento da disponibilidade de leitos na região nas próximas semanas para garantir retaguarda à situação da Maternidade de Campinas.

