Campinas proibe venda e porte de bebidas alcoólicas em garrafas de vidro durante carnaval de rua

Outras bebidas não alcoólicas em garrafas de vidro também não serão permitidas. Medida vale de 11 a 22 de fevereiro e desobediência resultará em suspensão imediata do direito de comercializar. Garrafas e outros recipientes de vidro estão proibidos no carnaval de Campinas

Reprodução/Freepik

Comércios e vendedores ambulantes estão proibidos de vender e portar bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas de vidro durante o carnaval de rua de Campinas (SP). A determinação foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (10) e começa a valer já neste sábado (11). A medida vale até 22 de fevereiro.

De acordo com o texto do decreto da prefeitura, a fiscalização vai ocorrer nos locais onde haverá programação de eventos, desfiles e blocos de carnaval. Comércios e ambulantes que desobedecerem terão suspensão imediata do direito de comercializar e das licenças, respectivamente.

A limitação vale em um raio de 500 metros dos locais dos eventos carnavalescos, “a partir de 3 (três) horas antes até 3 (três) horas após o encerramento dos eventos.”

“As bebidas alcoólicas e não alcoólicas em garrafas e recipientes de vidro somente poderão ser comercializadas para consumo dentro dos estabelecimentos comerciais.”, ressalta o decreto.

Os estabelecimentos que possuem alvará para funcionar 24 horas por dia terão que manter a restrição até as 7h do dia seguinte ao evento noturno.

“A fiscalização dos estabelecimentos comerciais é de competência da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo (Seplurb), enquanto que as demais atribuições previstas neste Decreto competem à Setec e à Guarda Municipal.”, complementa o texto.

Foliões também serão fiscalizados

A proibição vale também para os foliões, que não poderão circular pelos eventos e nas proximidades deles com garrafas de vidro. Quem for flagrado, terá que descartar a bebida imediatamente em um local designado pelo agente fiscalizador.

O decreto também proíbe o uso de instrumentos musicais e aparelhos sonoros de qualquer espécie.

Jonatan Morel/EPTV

