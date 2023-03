Campinas reabre Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim nesta quinta após extrair 75 árvores

Reabertura ocorre às 6h e espaço tem todas as áreas liberadas para público, diz prefeitura. Administração diz que árvores extraídas estavam ‘secas e/ou com algum risco de queda’. O Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, em Campinas

Carlos Bassan / PMC

Campinas (SP) reabre às 6h desta quinta-feira (30) o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, na Vila Brandina. O espaço estava fechado desde a morte de uma criança de 7 anos atingida por um eucalipto na Lagoa do Taquaral, em 24 de janeiro, e a prefeitura diz que a volta do funcionamento ocorre após um período de vistorias que resultaram nas extrações de 75 árvores e podas de mais dez, entre elas, eucaliptos, leucenas e patas de vaca por estarem “secas e/ou com algum risco de queda”.

O espaço fica aberto ao público todos os dias, das 6h às 18h, e todas as áreas estão liberadas para uso. Campinas totaliza 11 espaços reabertos, mas 14 permanecem fechados. Veja abaixo a lista.

Dimensões do parque

Segundo a prefeitura, o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim é a maior área de lazer de Campinas em extensão, com 1,1 milhão de m². Além de área verde e espaços voltados para práticas esportivas, destaca-se um conjunto arquitetônico do século 19, com um casarão, tulha e capela.

Em 1987, a área foi transformada em parque pelo governo do estado de São Paulo, enquanto em 2014 a gestão foi transferida à prefeitura. A área costuma receber uma série de atividades como corridas, feiras, eventos gastronômicos, eventos musicais, motociclismo, entre outros.

Áreas abertas

Lagoa do Taquaral – Parque Taquaral

Lagoa do Jambeiro – Parque Jambeiro

Parque Ecológico Benevenutto Tilli – Jardim São Domingos

Praça da Juventude Alessandro Monare – DIC 5

Parque Linear do Capivari – Jardim Capivari

Bosque Ferdinando Tilli – Parque Valença

Bosque dos Cambarás – DIC 5

Parque Dom Bosco – Vida Nova

Bosque da Mata – Parque São Jorge

Bosque Santa Bárbara – Parque Santa Bárbara

Áreas fechadas

Bosque dos Jequitibás – Bosque

Lago do Café – Parque Taquaral

Parque dos Guarantãs – Jardim Nova Europa

Bosque Ythzak Rabin – Jardim Madalena

Bosque Chico Mendes – Parque São Quirino

Bosque São José – Vila Lemos

Bosque Augusto Ruschi – DIC 1

Bosque dos Italianos – Guanabara

Bosque dos Alemães – Guanabara

Parques das Águas – Parque Jambeiro

Parque Luciano Valle – Vila União

Pedreira do Chapadão – Jardim Chapadão;

Bosque dos Artistas – Swift

Parque Hermógenes Leitão de Freitas Filho – Barão Geraldo

Vito Califano