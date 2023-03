Campinas registra 55,5 mil imóveis residenciais com IPTU em atraso; saiba como regularizar

Prefeitura diz que Secretaria de Finanças enviou comunicados por meio de e-mails, cartas e SMSs na sexta-feira. Total em aberto representa R$ 24,8 milhões na arrecadação; veja orientações. Carnês do IPTU 2023 em Campinas

Campinas (SP) divulgou nesta segunda-feira (27) que 55,5 mil imóveis residenciais estão com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023 em atraso. O total representa R$ 24,8 milhões em arrecadação, segundo a prefeitura, e na sexta-feira a Secretaria de Finanças enviou comunicados aos contribuintes para alertar sobre os valores vencidos. Saiba, abaixo, como regularizar as quitações.

A prefeitura informou que os avisos foram feitos por meio de 8,9 mil e-mails, 36,5 mil SMSs e 9,9 mil cartas – com vencimento até 6 de abril. “Os contribuintes devem ficar atentos que nas mensagens por e-mail e SMS não são enviados links, apenas o código cartográfico do imóvel”, diz texto da assessoria.

Como acertar?

Em nota, o diretor do Departamento de Cobrança e Controle de Arrecadação, Alessandro Domingues Ferreira, destacou que o contribuinte deve manter os pagamentos em dia para evitar incidência de juros e multa nas parcelas. A orientação dele é para que o morador com parcelas em atraso acesse o portal da prefeitura, faça emissão da guia e realize o pagamento em bancos ou casas lotéricas.

Outra dica é deixar o débito automático para quem costuma “esquecer” de acertar no prazo.

A segunda via do carnê ou das parcelas pode ser acessada em site da prefeitura. Para quem optou por pagar de forma dividida, o vencimento para imóveis residenciais é no dia 10 de cada mês.

Também no portal da administração, o contribuinte pode verificar se há débitos no imóvel ao usar o código cartográfico e emitir eventuais guias pendentes.

Na semana passada, a prefeitura divulgou que 6,4 mil imóveis não residenciais também estão com atraso do IPTU. A soma equivale a R$ 23,2 milhões, os parcelamentos vencem dia 26 de cada mês, e a orientação sobre como fazer o acerto é a mesma, informou a administração municipal.

Previsão 2023

Nesta ano, o Executivo prevê receber R$ 1,6 bilhão com o imposto, o que representa quase 17,5% do orçamento do ano. Os carnês na metrópole variam entre R$ 89,90 e R$ 13,7 milhões.

