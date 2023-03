Campinas regulamenta programa de benefícios eventuais a vulneráveis; entenda cada auxílio

O ‘BEM Campinas’ atenderá pessoas impossibilitadas de arcar economicamente com situações de nascimento, morte, vulnerabilidade e estado de calamidade pública. Fachada do Palácio dos Jequitibás, sede da Prefeitura de Campinas

A Prefeitura de Campinas (SP) regulamentou na tarde desta quarta-feira (8) o programa de Benefícios Eventuais (“BEM Campinas”). O objetivo é oferecer auxílios temporários para pessoas impossibilitadas de arcar economicamente com situações de nascimento, morte, vulnerabilidade e estado de calamidade pública.

Os benefícios têm caráter suplementar e provisório e foram estabelecidos pela Lei 16.334/2022, sancionada em dezembro. Ao todo serão cinco tipos de auxílios: auxílio-natalidade; auxílio-funeral; auxílio-moradia, calamidade pública e auxílio-transporte. Confira abaixo detalhes de cada um.

Segundo a prefeitura, 131 mil famílias estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), mas destaca que os auxílios são para situações pontuais. O projeto de lei específica que a inexistência de registro no CadÚnico não deverá ser obstáculo ao requerimento para acesso aos Benefícios Eventuais.

Entenda os tipos de auxílio

Auxílio-natalidade

Como funciona: aplicado em caso de nascimento, com objetivo de reduzir a vulnerabilidade causada pelo novo integrante da família, constituindo-se do pagamento temporário no valor de 81 Unidades Fiscais de Campinas (Ufics), que correspondem a R$ 362,88, pagas em três parcelas de 27 Ufics, ou seja, R$ 120,96

Quem pode participar: residentes em Campinas há pelo menos um ano

Prazo para solicitação: o requerimento deve ser realizado em até 90 dias após o nascimento da criança, ou o falecimento da mãe em decorrência do parto ou da criança

Auxílio-funeral

Como funciona: será concedido à família em número igual ao de ocorrência de óbitos, mas não será concedido quando o município assegurar, gratuitamente, a oferta de serviços funerários às famílias e indivíduos que não possuem condições de arcar com o custeio desses serviços. Em Campinas, o serviço é gratuito para famílias socialmente vulneráveis.

Auxílio-moradia

Como funciona: benefício eventual por vulnerabilidade temporária onde será concedido no valor mensal de 195 Ufics, R$ 873,60, pelo prazo de seis meses consecutivos

Quem pode participar: mulheres vítimas de violência doméstica, familiar ou de gênero que estiverem sob acompanhamento nos serviços dos Creas ou pelo serviço de acolhimento voltado para esse público

Calamidade pública

Como funciona: corresponderá a 240 Ufics, equivalentes a R$ 1.075,20, a ser pago em duas parcelas mensais e consecutivas de 120 Ufics, R$ 537,60

Quem pode participar: só será concedido o benefício quando a situação de calamidade for reconhecida por decreto ou lei. Terá prioridade a família que tenha, entre seus membros, gestante, criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência

Auxílio-transporte

Como funciona: para transporte intermunicipal ou interestadual será concedido por meio de bilhetes de passagens, com objetivo de reduzir a vulnerabilidade pela promoção da segurança ao convívio familiar e comunitário

Quem pode participar: destinado a pessoas que desejam ao retornar à cidade natal ou outro local de convívio familiar e comunitário

Como participar?

Quem desejar um dos benefícios, deve procurar os Distritos de Assistência Social (DAS) ou os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) da respectiva região.

Pessoas que vivenciaram violação de direitos ou de violência podem procurar os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Já moradores em situação de rua serão atendidos nos Centros POP.

Em caso de dúvida, o telefone 156 poderá auxiliar na identificação da unidade mais próxima. Dias e horários de atendimentos das unidades estão disponíveis no site.

