campinas-tem-15-mil-analfabetos-absolutos-e-faz-campanha-para-erradicar-problema

Campinas (SP) registrou aumento de 20,5% nas matrículas em programas de alfabetização para adultos nos últimos dez anos, mas apesar dos esforços, o município ainda possui 15,1 mil moradores considerados analfabetos absolutos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O número representa 1,72% da população acima de 16 anos. Na tentativa de erradicar o problema, a prefeitura lançou a 10ª campanha do Fevereiro Violeta para incentivar a busca desses cidadãos pelo serviço de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Há um trabalho realizado pela Fundação Municipal de Desenvolvimento Comunitário (Fumec) que desenvolve ações e métodos que priorizem o letramento da parcela da população que não teve condições de continuar os estudos.

É o caso de Maria Eliene Pereira, dona de casa de 50 anos que largou os estudos para trabalhar e cuidar dos filhos e que, 40 anos depois, teve a oportunidade de retomar os estudos pelo EJA.

“Hoje eu sei escrever o meu nome, mas eu não sabia. Aprendi a ler um pouco. Quando ia para o Piauí, eu dizia: ‘meu Deus, que cidade é essa que eu tô? que eu não sei ler’. Agora eu já sei. Aprendi bastante, e quero aprender mais”, disse.

A campanha

A campanha inclui a divulgação e o cadastro de estudantes em estandes na região central durante todo o mês de fevereiro, além da busca ativa por moradores, com idade a partir de 15 anos, que não conseguiram fazer o Ensino Fundamental no tempo oportuno.

Os alunos matriculados recebem material didático, uniforme, alimentação escolar e vale-transporte, no caso daqueles que moram ou trabalham a mais de dois quilômetros da escola.

“Ainda temos uma parcela da população que está fora da escola. Temos muitos atrativos e estrutura para atender a todos”, diz o prefeito Dário Saadi sobre a ação.

De acordo com o gerente dos programas EJA da Fumec, a maior porcentagem de analfabetos é de pessoas com mais de 45 anos, porém há alunos de todas as idades, como a dona Antônia, de 85 anos.

As matrículas e pré-matrículas para os programas de alfabetização podem ser feitas pelo telefone (19) 3519-4300.

