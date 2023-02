Campinas tem 516 famílias ameaçadas de despejo, aponta levantamento

De acordo com registros da Campanha Despejo Zero, cerca de 500 famílias já foram vítimas de despejo na metrópole desde o início da pandemia da Covid-19. Região central de Campinas

Dados do Mapeamento Nacional dos Conflitos pela Terra e Moradia, levantamento realizado pela Campanha Despejo Zero, mostram que 516 famílias de Campinas (SP) vivem sob risco de despejo. A avaliação do grupo reflete casos de moradores em extrema vulnerabilidade.

“O despejo é devastador para as famílias, especialmente para mulheres, crianças e pessoas idosas. Desde o momento da ameaça, quando acontece o medo de ser despejado, além do trauma de um despejo violento, até às violações de direito enfrentadas por não ter onde morar. A moradia é porta de entrada para uma série de direitos básicos”, enfatiza Raquel Ludermir, coordenadora de Incidência Política da Habitat para a Humanidade Brasil.

O trabalho realizado por organizações sociais aponta ainda que cerca de 500 famílias da cidade tiveram de sair de suas moradias desde o início da pandemia da Covid-19.

Durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu despejos, o que, na visão do grupo, impediu que o problema social fosse ainda maior. Mesmo assim, eles continuaram ocorrendo.

Ainda segundo Raquel, quando não há um teto e um comprovante de residência, crianças não conseguem ter acesso à escola e aos serviços de saúde e lazer, enquanto as pessoas idosas “sofrem por questões identitárias e pelos laços afetivos criados com o território”.

O drama das famílias de Campinas se juntam a de outras 65 mil só no estado de São Paulo, sendo quase a metade (32,2 mil) só na capital – o mapa é atualizado diariamente, e os dados refletem o cenário até esta sexta-feira (24).

Segundo o levantamento, a ameaça do despejo afeta 1 milhão de pessoas em todo o Brasil, sendo que mulheres negras são as mais atingidas.

Pessoas atingidas no Brasil

1.039.608 pessoas

686.141 são negras

623.765 são mulheres

177.773 são crianças

174.654 são pessoas idosas

