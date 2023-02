Campinas vê n° de buracos em vias aumentar 41% por causa das chuvas; moradores reclamam

De acordo com a prefeitura, registros passaram de 12 mil para 17 mil, sendo que oito mil deles estão em andamento para reparos. Secretaria defende que equipes são suficiente para demanda. Campinas registra aumento de 40% em buracos durante período chuvoso

As fortes chuvas que têm atingido Campinas (SP) neste ano causaram um aumento de buracos em ruas e avenidas da metrópole. Um levantamento da prefeitura mostra um acréscimo de 41% nos registros em janeiro, em relação à media de meses anteriores, com o salto de 12 mil para 17 mil.

Atualmente, do total de ocorrências, há oito mil em andamento para consertos de buraco na cidade, também de acordo com a administração municipal.

Um dos pontos mais críticos está no Jardim Mirian, próximo à Rodovia Campinas-Mogi, onde em uma única avenida existem cerca de sete buracos. De acordo com o morador Júlio Dini, os buracos estão no local há 6 meses.

“Se você reparar pelo remendo que foi feito, foi feito um remendo grande. Esses buracos ficaram por quatro meses, eles foram tapados e asfaltados, dois meses depois aconteceu a mesma coisa, e não tem nenhuma sinalização feita pela Emdec.”, explica.

Além do Jardim Miriam, a equipe da EPTV, afiliada da TV Globo, encontrou outros buracos que prejudicam a passagem de carros em pontos do Jardim dos Oliveiras, do bairro São Bernardo, do Jardim Novo Campos Elísios e da Vila Carminha.

De acordo com o comerciante da região do Jardim dos Oliveiras, Elias, a tentativa de solucionar o problema foi em vão.

“Eles vieram [a prefeitura], tamparam o buraco de manhã, quando foi de tarde a chuva veio e arrancou tudo. Está tudo feito de novo os buracos. Eles vieram na semana passada.”, afirma.

No bairro São Bernardo, o morador André comenta sobre a espera para que o buraco na Rua seja fechado.

“A Emdec veio e sinalizou e agora precisa tampar. Tem bastante [buracos], essa chuva toda complicou. A prefeitura realizou o reparo [do mesmo local] antes de acontecer esse problema, daí choveu muito forte e fez um estrago maior.”, explica.

A situação no Jardim Novo Campos Elísios também requer reparos. No local, um buraco aberto para obras ficou ainda maior com a força da água. Moradores também lamentaram a situação.

“A chuva aumentou mais ou menos uns 2 metros o buraco, e está causando muito transtorno, aqui é um ponto de ônibus, [a situação está assim] há mais de um mês. E não adianta, eles falam que é a empresa [Sanasa] que está fazendo manutenção no bairro.”, diz um morador.

O que diz a prefeitura?

O engenheiro civil da Secretaria de Serviços Públicos de Campinas, Osmar Torres de Santana Filho, explicou as providências tomadas.

“A Secretaria de Serviços Públicos tem 12 equipes diárias, que vão para as ruas todos os dias para fazer os atendimentos. [As equipes] dão conta porque esse período chuvoso ele tem uma data de início e um final. Quando for em março e abril, nós já temos um número significativo da Operação Tapa Buraco, já dando conta dessas demandas.”, explica.

