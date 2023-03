Campli è un piccolo comune situato nella provincia di Teramo, nella regione Abruzzo, in Italia. Conosciuta anche come “la città del mille”, Campli ha una storia ricca e affascinante che risale al periodo romano e medievale.

Uno dei luoghi più importanti di Campli è senza dubbio il Santuario della Madonna di Pietraquaria, una chiesa del XV secolo costruita su una roccia a forma di cono. La chiesa è stata costruita in onore della Vergine Maria e ospita numerosi dipinti e sculture di artisti locali.

Un altro luogo di interesse a Campli è il Castello Medievale, costruito nel XII secolo e che domina la città dall’alto di una collina. Il castello è stato oggetto di diversi restauri e ospita oggi un museo che espone oggetti storici, armi, armature e manoscritti antichi.

Campli è anche famosa per la sua cucina tradizionale, che comprende piatti come le pallotte cace e ova, una sorta di polpettine di pane e uova servite con sugo di pomodoro; le scrippelle ‘mbusse, una specie di crepes farcite con formaggio e servite con brodo; e i maccheroni alla chitarra, un piatto di pasta fatta in casa con un particolare attrezzo a forma di chitarra.

Durante l’anno, Campli ospita diverse manifestazioni culturali, tra cui la Festa di San Francesco, che si tiene ad agosto e prevede una processione di fedeli che trasportano la statua del santo attraverso le vie della città. A settembre, invece, si tiene la Fiera di San Matteo, una mostra di prodotti locali e artigianali.

In generale, Campli è un luogo ideale per coloro che desiderano immergersi nella storia e nella cultura della regione Abruzzo. Con la sua architettura medievale, la sua cucina deliziosa e le sue manifestazioni culturali, Campli rappresenta una destinazione turistica unica e affascinante.

