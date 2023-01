Campo de girassóis com 50 mil flores em Indaiatuba faz turistas percorrerem até 100 km para visita e atrai bando de maritacas; vídeo

Empresário iniciou plantio em área com 33 mil m², na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, em novembro de 2022. Espaço pode ser visitado em qualquer horário e é aberto ao público. Campo de girassóis plantado em Indaiatuba

Um campo de girassóis em Indaiatuba (SP) tem feito turistas percorrerem até 100 km para contemplar e registrar fotos de aproximadamente 50 mil flores distribuídas em um espaço com 33 mil m². Além de impulsionar o lazer, as flores têm atraído maritacas em busca de sementes para a alimentação.

A área foi criada pelo empresário Marcelo Leal, de 43 anos, na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, altura do 2.720. Ao g1 Campinas, ele explicou que o propósito é ampliar as áreas de convivência e lazer na cidade onde nasceu e reside, além de tentar agregar mais opções de diversão e cultura na região.

O espaço pode ser visitado em qualquer horário e tem entrada gratuita, contudo, o período mais atrativo para registro de imagens é o pôr do sol, explicou. “O intuito é atrair outras atividades”, falou ao ressaltar que o plantio das flores teve início em novembro do ano passado

Contemplação

“Aqui o ar é outra coisa. Eu vim de São Paulo e aqui é maravilhoso”, afirmou uma visitante à reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo. Outra visitante que estava no campo, na tarde desta quinta-feira (26), destacou que os girassóis representam alegria. “É a minha flor preferida, eu amo vir aqui tirar fotos.”

valipomponi