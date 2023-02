Campos amplia postos com aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19

A partir desta segunda-feira (27), as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) Conselheiro Josino e Lagoa de Cima, além da UBS Tocos, também atenderão ao público-alvo das 9h às 15h. Mais três postos em Campos atendem grupo prioritário com a vacina bivalente contra Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ampliou o número de postos para a aplicação das vacinas bivalentes contra a Covid-19 em grupos prioritários, que são os idosos acima de 70 anos e as pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos.

A partir desta segunda-feira (27), mais três postos entram em operação elevando para oito os pontos de vacinação no município: as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) Conselheiro Josino e Lagoa de Cima, além da UBS Tocos, sempre das 9h às 15h (veja relação completa dos postos ao final da reportagem).

Para receber a vacina bivalente, os idosos e pessoas imunocomprometidas precisam ter recebido, necessariamente, as duas doses do esquema primário ou as quatro doses, sendo a última dose feita há no mínimo quatro meses.

As pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários devem continuar tomando as doses da vacina monovalente para completar o esquema vacinal primário.

A vacina bivalente oferece proteção contra a cepa original do coronavírus, a SARS-CoV-2, da B.1.1.529 (Ômicron) e contra as duas maiores variantes da Ômicron (BA.4 e BA.5), que registraram o maior número de casos na última grande onda doença no país.

No ato da vacinação é obrigatório apresentar o Cartão de Vacina Covid-19 contando as doses anteriores, documento com foto, CPF e comprovante de residência.

No caso das pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos, além dos documentos já citados, também é necessário levar o laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

São considerados indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão:

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea;

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV);

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e uso de corticoide em dose maior ou igual a 20mg/dia de prednisona ou equivalente por mais de 14 dias.

Crianças em uso de prednisona ou equivalente maior ou igual 2mg por mais de 10 dias até 10kg;

Indivíduos em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primárias);

Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise;

Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.

Locais de vacinação das 9h às 15h

UBS Tocos

UBSF Lagoa de Cima

UBSF Conselheiro Josino

Locais de vacinação das 9h às 16h

Secretaria Municipal de Saúde

Clube da Terceira Idade

Fundação Municipal de Esportes (antiga Aabb)

Quiosque Rodoviária Roberto Silveira

Locais de vacinação das 11h às 20h

UPH Saldanha Marinho

Vittorio Rienzo