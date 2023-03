Campos desativa dois polos de testagem para Covid-19 a partir desta quarta devido à baixa procura

Os exames continuarão sendo ofertados no Centro de Saúde de Guarus e na UBSF de Conselheiro Josino, mediante agendamento prévio no site da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, informou que, a partir desta quarta-feira (1º), vai desativar dois polos de testagem para diagnóstico da Covid-19: na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Penha e na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Lagamar, na praia do Farol de São Tomé.

A medida foi tomada devido à queda na procura pelo teste antígeno (swab).

Os exames continuarão sendo ofertados no Centro de Saúde de Guarus, das 8h às 15h, e na UBSF de Conselheiro Josino, também das 8h às 15h.

A secretaria ressalta que o exame só é feito mediante agendamento prévio no site oficial da Prefeitura. As vagas são abertas diariamente, com exceção de sábado e domingo, para atendimento no dia seguinte.

A outra opção de agendamento são os números do Telessaúde (antigo Telecovid), bastando que a pessoa ligue para (22) 98179-3377, (22) 98175-1355, (22) 98168-6852 ou (22) 98179-4848. No dia da testagem é preciso apresentar documento de identidade, CPF e cartão do SUS.

Quem pode fazer o teste?

Poderão realizar o teste, aqueles que apresentarem sintomas, como: febre, calafrio, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, coriza, diarreia, alteração no olfato, no paladar, fraqueza e dor muscular ou que tiveram contato com alguém que testou positivo há quatro ou cinco dias.

