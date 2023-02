campos-disponibiliza-vacina-bivalente-contra-a-covid-19-a-partir-desta-sexta

A vacinação começa pelos idosos acima de 70 anos e pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos. Vacina bivalente contra a Covid-19 estará disponível a partir desta sexta (24) em Campos

Secom/Divulgação

Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, recebeu nesta quinta-feira (23), o primeiro lote das vacinas bivalentes contra a Covid-19.

A entrega das 6.360 doses da vacina Pfizer BioNTech foi realizada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ), na sede do 8º Batalhão de Polícia Militar. A campanha de imunização começa nesta sexta (24) e será feita de forma faseada.

Nesse primeiro momento, recebem a vacina os idosos acima de 70 anos e as pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos imunizadas há mais de 4 meses. Ao todo, serão cinco locais de vacinação.

A vacina bivalente oferece proteção contra a cepa original do coronavírus e contra as duas maiores variantes da Ômicron (BA.4 e BA.5), que registraram o maior número de casos na última grande onda doença no país.

Desde o início da pandemia em 2020, Campos contabilizou, segundo dados do Boletim Coronavírus do último dia 17 deste ano, 63.608 casos confirmados da doença e 1.880 óbitos.

O subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav), Rodrigo Carneiro, junto da coordenadora de Imunizações, Amanda Carvalho, acompanhou a chegada das vacinas no 8ºBPM. Os imunizantes foram levados para a Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de onde serão distribuídos para os pontos de aplicação.

“É importante lembrar que para receber essa vacina, necessariamente a pessoa precisa estar com o esquema primário completo (duas doses iniciais) ou com as quatro doses, sendo a última dose feita há no mínimo 4 meses. Então, para quem ainda não completou o esquema, tome a vacina monovalente para que a gente possa posteriormente aplicar a vacina bivalente”, explica Rodrigo Carneiro.

Para que idosos com mais de 70 anos recebam a vacina bivalente é obrigatório apresentar o Cartão de Vacina Covid-19 contando as doses anteriores, documento com foto, CPF e comprovante de residência. No caso das pessoas imunocomprometidas maiores de 12 anos, além dos documentos já citados, também é necessário levar o laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

São considerados indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão:

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea;

Pessoas vivendo com HIV (PVHIV);

Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e uso de corticoide em dose maior ou igual a 20mg/dia de prednisona ou equivalente por mais de 14 dias.

Crianças em uso de prednisona ou equivalente maior ou igual 2mg por mais de 10 dias até 10kg;

Indivíduos em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão;

Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiência primárias);

Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise;

Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos 6 meses; e pessoas com neoplasias hematológicas.

“As pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários devem continuar tomando as doses da vacina monovalente para completar o esquema vacinal primário”, orienta Amanda Carvalho, ressaltando que a campanha de vacinação bivalente foi dividida em cinco etapas para os grupos prioritários.

Locais de vacinação

Horário: 9h às 16h

Secretaria Municipal de Saúde

Clube da Terceira Idade

Fundação Municipal de Esportes (antiga Aabb)

Quiosque Rodoviária Roberto Silveira

Horário: 11h às 20h

UPH Saldanha Marinho

Vito Califano