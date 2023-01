Campos divulga resultado de processo seletivo para professores e faz 1ª convocação para a rede municipal

Resultado com a classificação final foi publicado no Diário Oficial do Município na segunda-feira (23). Convocados devem se apresentar já a partir desta terça (24) na Coordenação de Gestão de Pessoas da Seduct. Veja cronograma. Cerca de 4 mil candidatos fizeram a prova para o Processo Seletivo Simplificado na área da Educaçãoos

Secretaria de Educação de Campos/Divulgação

A Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, divulgou o resultado final do Processo Seletivo Simplificado para professores após análise dos recursos referentes ao edital Nº 10/2022. A lista dos classificados foi publicada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (23).

Além disso, a Prefeitura também fez a primeira convocação de professores substitutos que vão atuar, por meio de contratos temporários, na rede municipal de ensino. A convocação ocorre por meio da portaria nº 05/2023 da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) e está disponível na internet.

Cerca de 4 mil candidatos fizeram as provas para diversas áreas. Todas as etapas do processo estão acessíveis na página do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE).

Os convocados deverão se apresentar à Coordenação de Gestão de Pessoas da Seduct, de terça-feira (24) a quinta-feira (26), às 9h, conforme cronograma divulgado pela Prefeitura (confira ao final da reportagem) “para apresentação e verificação dos documentos exigidos no edital e encaminhamento para exame médico admissional”, informou o secretário da pasta, Marcelo Feres.

A Prefeitura alerta que os convocados que não comparecerem à Seduct no período mencionado serão substituídos pelo classificado seguinte da lista de convocação. Em caso de ausência por doença, “o candidato somente poderá reivindicar a posse tardia com apresentação de atestado médico que justifique a ausência no período devido, dentro do prazo estabelecido para a convocação, pessoalmente ou através de procurador que o represente”, alerta o município.

Os professores vão trabalhar nas creches e escolas espalhadas pelas nove regiões educacionais descritas no edital, “visando suprir as lacunas ocasionadas pelos afastamentos temporários de professores de cargos efetivos decorrentes de licenças, readaptações e demais afastamentos de natureza transitória previstos em lei”, conforme explicou o município.

O certame será válido por um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

“O salário para professor I – 20h será de R$ 2.138,25. Serão ofertadas 87 vagas, incluindo as reservadas para pessoas com deficiência: 11 de professor de Arte, 11 de Ciências da Natureza, 11 Geografia, 11 História, 11 Língua Inglesa, 12 Matemática, 12 Português e 8 de Ensino Religioso. Já o salário de professor 2 – 25h será de R$ 2.403,52, e serão 63 vagas voltadas à Educação Infantil e Anos / Fases Iniciais”, disse Marcelo.

Documentos que devem ser apresentados (originais e cópias):

a) Carteira de Identidade;

b) CPF;

c) Título de Eleitor;

d) Carteira de Trabalho;

e) PIS/PASEP;

f) Certidão de Nascimento ou Casamento;

g) Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino);

h) Comprovante de Residência;

i) Comprovante de vacinação com pelo menos 2 doses contra a Covid 19;

j) Certificado de Conclusão de Curso de licenciatura na área de classificação para

Professor I – 20 horas;

k) Certificado de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia ou Normal

Superior para Professor II – 25 horas;

L) Os candidatos PcD (Pessoa com Deficiência) convocados deverão apresentar além dos documentos listados acima, laudos comprobatórios da referida condição conforme previsto em edital;

Cronograma

Dia 24/01/2023 – todos os professores Il 25 horas da lista;

Dia 25/01/2023 – todos os professores I – 20 horas da lista.;

Dia 26/01/2023 – todos os professores I e II que não se apresentaram nos dias 24 e 25.

Vittorio Ferla