Campos do Jordão recebe 2ª edição do Festival de Verão com entradas gratuitas; confira a programação

Divulgação/Fundação Osesp

O Festival de Campos do Jordão iniciou sua segunda edição de verão nesta semana. Com entrada gratuita, as apresentações vão ser realizadas até o dia 18 de fevereiro e reúne nomes como Ana Cañas, Wilson Simoninha e Maria Gadú (confira a programação completa abaixo).

Serão, no total, 36 apresentações musicais divididas de música popular e música clássica. O auditório Claudio Santoro (capacidade para 814 lugares) e a Sala São Paulo (capacidade para 150 lugares) são os locais que recebem as performances.

A programação divulgada conta com diversos destaques da música clássica e popular, como Heloísa Fernandes Quarteto, São Paulo Big Band, Ana Cañas, Wilson Simoninha e Maria Gadú.

Realizado pela secretaria de cultura e economia criativa do Governo do Estado e pela Fundação Osesp, o festival, que acontece mais tradicionalmente durante o inverno, tem como grande objetivo aumentar a capacidade turística do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.

Programação completa

Dia 01/02

Quinteto Arepajé, Quinteto Mangará e Quinteto Acauã

horário: 19h

local: Sala São Paulo

Dia 02/02

Quinteto Jagada, Quinteto Sol a Pino e Sexteto Aurum

horário: 19h

local: Sala São Paulo

Dia 04/02

Heloísa Fernandes Quarteto

horário: 15h

local: Auditório Cláudio Santoro

Quinteto Acauã, Grupo Cleyton Menezes e Cia. Sax

horário: 16h

local: Auditório Cláudio Santoro

São Paulo Big Band

horário: 21h

local: Auditório Cláudio Santoro

Dia 05/02

Amélia Gabriela, Tiro Cordi, Quinteto Arepajé e Quinteto de Sopros Guanabara

horário: 11h

local: Auditório Cláudio Santoro

Nor-Bra Love 3:3

horário: 17h

local: Auditório Cláudio Santoro

Dia 11/02

Ternoar, Quarteto Fora de Contexto, Quinteto Mangará e Roots Percussion

horário: 15h

local: Auditório Cláudio Santoro

Brasil Jazz Sinfônica e Maria Gadú

horário: 21h

local: Auditório Cláudio Santoro

Dia 12/02

Sexteto Aurum, Quinteto Jangada, Trio Lazúli e Quinteto Sol a Pino

horário: 11h

local: Auditório Cláudio Santoro

São Paulo Big Band e Ana Cañas

horário: 17h

local: Auditório Cláudio Santoro

Dia 13/02

Grupos do Festival

horário: 19h

local: Sala São Paulo

Dia 14/02

Grupos do Festival

horário: 19h

local: Sala São Paulo

Dia 15/02

Grupos do Festival

horário: 19h

local: Sala São Paulo

Dia 17/02

Trio Aroeira, Combo Vibra, Quarteto Eleazar, Quinteto Aquarela e Quarteto Zacur

horário: 17h

local: Sala São Paulo

Dia 18/02

Percurso Ensemble

horário: 11h

local: Auditório Cláudio Santoro

São Paulo Big Band e Wilson Simoninha

horário: 15h

local: Auditório Cláudio Santoro

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

horário: 18h

local: Auditório Cláudio Santoro

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

horário: 21h

local: Auditório Cláudio Santoro

Locais das apresentações:

Auditório Cláudio Santoro:

Avenida Doutor Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista

Sala São Paulo:

Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos

Auditório Cláudio Santoro, Campos do Jordão

Divulgação/ Série Arte no Outono

Vittorio Rienzo