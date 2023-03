Campos Elíseos tem interdições neste sábado (11) para obras em Ribeirão Preto; veja mapas

Avenida Quito Junqueira e ruas São Paulo e Fernão Sales terão bloqueios para construção de corredores de ônibus. Previsão é de que tráfego seja liberado no fim da tarde. Campos Elíseos em Ribeirão Preto, SP, tem interdições para obras

A região da Avenida Quito Junqueira, nos Campos Elíseos, terá interdições ao longo deste sábado (11) para a continuidade da construção de um corredor de ônibus da Avenida Saudade, parte do pacote de obras de mobilidade em Ribeirão Preto (SP).

Primeiro haverá um bloqueio total do acesso à Quito Junqueira a partir da Rua São Paulo, além de uma interdição da avenida para quem vem da Saudade em direção à Avenida Cavalheiro Paschoal Innechi, segundo informações da Transerp, empresa responsável pelo trânsito da cidade.

Bloqueio na Avenida Coronel Quito Junqueira, em Ribeirão Preto (SP)

Divulgação/Transerp

A orientação é que os motoristas que seguem pela Avenida Saudade:

virem à esquerda na Rua Flávio Uchôa

à esquerda na Rua João Ramalho

à direita na Avenida Coronel Quito Junqueira

Depois dessa interdição, no fim da manhã de sábado a Transerp deve interditar os seguintes trechos até o fim da tarde:

Rua São Paulo: entre a Avenida Coronel Quito Junqueira e a Rua Fernão Sales

Rua Fernão Sales: entre a Rua São Paulo e Avenida Saudade

Bloqueio na Rua Fernão Sales, em Ribeirão Preto (SP)

Reprodução/Transerp

