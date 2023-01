Campos lança edital para professores da rede municipal participar de projeto de gravação de vídeo e ensino virtual

Inscrições para o projeto ‘Estação Educação’ foram abertas nesta segunda-feira (30) e seguem até 5 de fevereiro. Edital especifica papel do técnico de gravação e do professor virtual. Editar em Campos vai selecionar professores da rede municipal para atuar no ensino virtual

Educação/Prefeitura de Campos

Foram abertas nesta segunda-feira (30) as inscrições para professores efetivos da rede municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, participarem do projeto “Estação Educação”.

O Edital de Chamamento foi publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia no Diário Oficial e está disponível na internet para consulta dos interessados.

A Prefeitura explica que o projeto envolve gravação de videoaulas dos diversos componentes curriculares e demais conteúdos extracurriculares. E os selecionados atuarão como técnico de gravação ou professor de ensino virtual.

As inscrições vão até o dia 5 de fevereiro e o resultado será publicado no dia 10 de fevereiro. As videoaulas do projeto ficam disponíveis no Portal do Programa de Aprendizagem Eficiente (PAE).

Aulas do projeto Estação Educação estão disponíveis no site do projeto da Educação em Campos

Reprodução Portal PAE

Remuneração

Os professores selecionados terão que participar do curso de Formação promovido pela Escola de Formação (EFEM) e “serão remunerados na condição de RET (Regime Especial de Trabalho), atuando no horário diverso de seu exercício da docência. Eles atuarão em uma das seis salas-estúdio já implantadas pela Secretaria, de forma regionalizada, em diferentes bairros, conforme previsto no edital”, divulgou o municípios, informando ainda que edital especifica o papel do técnico de gravação e do professor de ensino virtual.

O secretário de Educação, Marcelo Feres, explica que a formação técnica e pedagógica dos selecionados vai ocorrer nos meses de fevereiro e março.

“O edital visa dar continuidade ao projeto iniciado em 2022 com o propósito de criar um acervo de materiais didático-digitais no Portal PAE, que estão servindo de instrumentos para recomposição da aprendizagem dos alunos e também de potencializadores das aprendizagens sistematizadas e formalizadas nas escolas e para além delas. O material está ao alcance de toda comunidade educativa e de todos aqueles que desejarem consultar”, informou o secretário.

Em 2022, o Projeto Estação contou com cerca de 40 profissionais.

“Este ano vamos trabalhar com a mesma média e com previsão de aumentarmos, de acordo com a necessidade. As seis salas foram implantadas na Creche Escola João Perdecene Neto, Lapa; Escola Municipal Getúlio Vargas, em Tocos; E.M. Maria Lúcia, no Parque Turfe Clube; Ciep Wilson Batista, em Guarus, e Amaro Prata Tavares, no Centro, além da sala que fica na sede da Seduct”, disse a coordenadora do projeto, Neidimar Abreu.

Neidimar explicou ainda que a próxima inauguração vai ser feita na E.M. Albertina Venâncio, no distrito de Travessão.

Vittorio Rienzo