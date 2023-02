Campos recebe mais de 5.300 novos alunos na rede municipal; alocação nas unidades continua em fevereiro

Censo de 2022 já registrava cerca de 54 mil alunos na rede. Ensino é obrigatório para crianças a partir dos 4 anos, mas a Seduct identificou aumento da procura por creches para crianças em idade escolar não obrigatória. Secretaria de Educação registrou aumento de cerca de 5.300 novos alunos na rede municipal

A rede municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tem cerca de 5.300 alunos a mais matriculados para o ano letivo de 2023, segundo divulgou a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) nesta quarta-feira (22).

O órgão lembrou que o censo de 2022 já registrava cerca de 54 mil alunos na rede. A Seduct também identificou aumento da procura por creches para crianças em idade escolar não obrigatória. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o ensino é obrigatório para todas as crianças a partir dos 4 anos de idade.

A Secretaria disse ainda que o prazo para efetivação de matrícula para novos alunos terminou em 31 de janeiro, mas o processo de alocação permanecerá ativo durante o mês de fevereiro, após o recesso escolar. Além disso, o órgão informou que a matrícula está garantida para todos que participaram do processo dentro do prazo.

A Prefeitura explica ainda que um mutirão foi realizado pela Coordenação de Processamento, Dados e Matrícula na sede da Secretaria durante três semanas, visando atender os casos excepcionais, a fim de garantir que nenhum aluno fique sem estudar.

“O processo de matrícula iniciou ainda no ano passado e envolveu diversas etapas. Atualmente temos mais de 50 mil estudantes com matrículas garantidas. Esse número é maior do que a população total de diversos municípios da nossa região. O modelo educacional da rede municipal tem melhorado bastante, com investimentos em merenda de qualidade, uniformes, manutenções e reformas, mobiliários escolares, laboratórios educacionais de matemática, ciências, robótica, educação inclusiva, além de diversos projetos novos que ainda serão implantados. Tudo isso tem aumentado também a procura dos pais por vagas em nossa rede municipal. E ficamos felizes com isso”, afirmou o secretário de Educação, Marcelo Feres.

Para atender a demanda, a Prefeitura informou que medidas estão em prática, como à reestruturação das unidades escolares que estão recebendo obras e manutenções; além da construção de duas unidades novas, que estão com obras avançadas; e outras três que estão sendo licitadas para início da edificação em breve.

“Nosso compromisso é com os pais e alunos que cumpriram todo o cronograma de matrículas. A partir do dia 23 de fevereiro, vamos analisar as novas solicitações de remanejamentos e transferências, que chegaram fora do prazo estipulado – que foi de 19/12/22 a 23/12/22”, explicou Marcelo.

As unidades estão sendo visitadas por equipes do Departamento de Supervisão Escolar para que sejam feitas as adequações necessárias, envolvendo a logística dos espaços, a capacidade de atendimento de cada escola e creche. Para isso, os profissionais contam com a ajuda de um sistema de georreferenciamento para análise das áreas de maior concentração e demandas.

