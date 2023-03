Campos, RJ, celebra 188 anos com programação cultural; confira

Programação termina nesta terça-feira (28) com apresentação de música clássica e doações para obras sociais. Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino leva para o público repertório eclético

Divulgação

A programação de aniversário de 188 anos de Campos dos Goytacazes, no Noroeste Fluminense, começou no sábado (25) e segue até a terça-feira (28), com muita música e atrações culturais em diversos pontos da cidade.

Toda a programação é gratuita e promovida pela Prefeitura. O aniversário da cidade é celebrado nesta terça, 28 de março.

De acordo com o município, a Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Civil Municipal vão estar com equipes atuando em pontos estratégicos da Praça São Salvador e na área central da cidade.

O Instituto Municipal de Trânsito e Transportes já ampliou a oferta e os horários dos ônibus durante esse período para facilitar o acesso da população às festividades.

Nesta terça, o dia começa com o hasteamento da Bandeira e apresentação da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, da ONG Orquestrando a vida. O evento será às 8h, na praça São Salvador.

Já à noite, às 20h30, será o encerramento da festa com a apresentação de gala da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, sob a regência do maestro Brian Fleming, no Teatro Trianon.

A entrada é gratuita e o público tem até às 17h para retirar os ingressos na bilheteria do teatro, que fica na Rua Marechal Foriano, 211 – Centro, Campos dos Goytacazes.

Nesta terça-feira, 28 de março, que é o dia oficial do aniversário da cidade, a Prefeitura decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais.

Vittorio Rienzo