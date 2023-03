Campos, RJ, começa imunização bivalente contra Covid-19 em grupos prioritários

Aplicação é realizada e diferentes postos de atendimento espalhados pelo município. A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, iniciou nesta segunda-feira (13) a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 para idosos com 60 anos ou mais.

A vacina também segue para as pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais. Para receber a aplicação os convocados devem respeitar o intervalo de quatro meses entre a 2ª dose do esquema vacinal primário ou da última dose de reforço (3ª ou 4ª dose). São 12 locais aplicando o imunizante.

Em todos os postos de vacinação, o atendimento é por livre demanda, mas é obrigatório a apresentação dos cartão de vacina Covid-19 contando as doses anteriores, documento com foto, CPF e comprovante de residência.

Nesta segunda-feira, a cidade também retomou a aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Confira os postos.

Confira os locais de vacinação

Postos que funcionam das 9h às 16h

Drive-thru do Shopping de Guarus

Clube da Terceira Idade

Fundação Municipal de Esportes (antiga AABB)

Quiosque Rodoviária Roberto Silveira

Secretaria Municipal de Saúde (que funciona até as 17h)

Postos que funcionam das 9h às 15h

UBS Tocos

UBSF Lagoa de Cima

UBSF Conselheiro Josino

UBSF Parque Prazeres

UBSF Lagamar/farol de São Tomé

UPH Travessão

Postos que funcionam das 11h às 20h

UPH Saldanha Marinho

