Campos, RJ, muda cronograma de vacinação com Pfizer Baby por falta de imunizantes

Nesta quarta (1º), aplicação será apenas no Centro de Referência de Imunobiológicos, das 8h30 até 13h. A vacinação contra Covid-19 com a primeira e segunda doses para crianças com a Pfizer Baby foi suspensa na Cidade da Criança, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, por falta de imunizantes.

Com isso, a prefeitura anunciou que nesta quarta-feira (1º) a aplicação será apenas no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, das 8h30 às 13h.

O município também informou que não tem doses da Pfizer pediátrica, que são aplicadas em crianças com idade entre 5 e 11 anos, mas segue a vacinação infantil com Coronavac.

O cronograma deve ser restabelecido com a chegada de novas remessas.

Vittorio Rienzo