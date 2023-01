Campos, RJ, segue com vacinação contra Covid-19 para crianças e contra a Influenza

A vacina começa com bebês a partir de 6 meses de idade. A população conta ainda com o projeto “Proteção e Diversão”, que oferece atualização da caderneta de vacinas na praia do Farol de São Thomé. A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, realiza a aplicação da 1ª e 2ª dose da Pfizer Baby para as crianças com idade entre 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias, exclusivamente por senha na Cidade da Criança e no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), das 8h30 às 13h.

Para esse público, o esquema primário de vacinação é composto por três doses: duas iniciais com intervalo de quatro semanas, seguidas por uma terceira após, no mínimo, oito semanas depois da segunda dose.

Por agendamento on-line no site da Prefeitura ou por livre demanda, crianças de 3 a 11 anos podem receber a 1ª e 2ª dose da Coronavac na Fundação Municipal de Esportes (antiga AABB), das 9h às 16h.

Também por agendamento on-line e senha, crianças de 5 a 11 anos podem receber a 1ª, 2ª e 3ª dose da Pfizer Pediátrica na Fundação Municipal de Esportes. Exclusivamente por senha, a aplicação para esse público alvo é feita na Secretaria Municipal de Saúde, das 9h às 16h.

Na Clínica da Criança, o atendimento é das 8h às 17h. Já na Unidade Pré Hospitalar (UPH) da Saldanha Marinho, das 11h às 20h.

Por agendamento presencial e senha, a aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses da Pfizer Pediátrica pode ser feita nos seguintes locais:

UBSF Parque Prazeres

UBSF Custodópolis

UBSF Parque Rodoviário

UBSF Ponta da Lama

UBSF Morro do Coco

UBSF Santo Amaro

UPH de Travessão.

Em todos os locais, o atendimento é das 8h30 às 16h.

Vacinação para outros públicos

Nos meses de janeiro e fevereiro, crianças, adolescentes e adultos podem receber as vacinas contra a Covid-19 todos os dias da semana, inclusive aos sábados e domingos, das 10h às 15h, no estande do Meio Ambiente, situado no Posto 6 na praia do Farol de São Tomé, na Avenida Olavo Saldanha.

No local também estão sendo aplicadas as vacinas do calendário de rotina. A vacinação faz parte do projeto “Proteção e Diversão”, que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação da população em geral.

Pais e responsáveis legais devem ficar atentos aos intervalos das doses das vacinas. Para receber a dose de reforço (3ª dose), as crianças de 5 a 11 anos devem ter tomado a segunda dose há pelo menos quatro meses. O imunizante usado será Pfizer Pediátrica, inclusive para quem recebeu as duas primeiras de CoronaVac.

Já as crianças que receberam as duas doses da Pfizer Pediátrica ou Coronavac, mas já completaram 12 anos, deverão seguir o cronograma de vacinação destinado para essa faixa etária. Para quem vai receber a 2ª dose da Pfizer Pediátrica, de 5 a 11 anos, o intervalo é de oito semanas ou dois meses. Já o intervalo para quem vai receber a 2ª dose da Coronavac é de 28 dias. Para receber a 3ª dose, a criança deve respeitar o intervalo de quatro meses.

No ato da vacinação, pais e responsáveis devem apresentar os seguintes documentos:

documento com foto

certidão de nascimento

CPF

Comprovante de residência

Cartão de vacina ou cartão da vacina contra a Covid-19 para quem já iniciou o esquema primário.

Já as crianças com comorbidades ou deficiência permanente, além dos documentos pessoais citados acima, precisam de laudo médico ou outro documento que comprove a condição de saúde, que pode ser receita, a Carteira Municipal de Identificação do Autista (CMIA), dentre outros.

A Secretaria de Saúde destacou, ainda, que tem dose da vacina contra a gripe disponível para todos. Podem receber o imunizante pessoas a partir de 6 meses de vida. As vacinas contra a gripe e Covid-19 podem ser aplicadas juntas, em adultos e adolescentes acima dos 12 anos de idade, desde que não apresentem quadro infeccioso ou tenham contraído Covid-19 nos últimos 30 dias. Os postos de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Confira os postos de vacinação:

Cidade da Criança – Crianças de seis meses a 6 anos, 11 meses e 29 dias

Secretaria Municipal de Saúde

Clube da Terceira Idade – Pessoas acima de 12 anos

Fundação Municipal de Esportes (antiga AABB)

Quiosque da Rodoviária Roberto Silveira

Centro de Saúde de Guarus

ESF Morangaba

UBS Poço Gordo

UBS Ponta Grossa

UBS Santa Maria

UBS Tocos

UBS Venda Nova

UBSF Conselheiro Josino

UBSF Custodópolis

UBSF Dores de Macabu

UBSF Félix Miranda

UBSF IPS

UBSF Lagamar/Farol de São Tomé

UBSF Lagoa de Cima

UBSF Parque Imperial

UBSF Parque Prazeres

UBSF Parque Rodoviário

UBSF Ponta da Lama

UBSF Santos Dumont

UBSF São Sebastião

UBSF Saturnino Braga

UBSF Vila Nova

UPH Travessão

UPH Ururaí

pappa2200