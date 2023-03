Campos volta a aplicar a 2ª dose da vacina AstraZeneca nesta segunda

Ao todo, são 10 postos com atendimento por livre demanda, sendo um pelo sistema drive-thru. A vacinação contra a Covid-19 para as pessoas acima 12 anos continua na segunda-feira (13), inclusive, com o retorno da aplicação da 2ª dose da vacina AstraZeneca. São oito postos com atendimento, das 9h às 16h, sendo um no sistema drive-thru.

O atendimento na Unidade Pré-Hospitalar (UPH) Saldanha Marinho vai das 11h às 20h; e na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das 8h30 às 17h.

Quem ainda não iniciou o esquema pode receber a 1ª dose em qualquer um dos locais de aplicação. Já quem vai receber a 2ª é necessário conferir a data agendada no cartão de vacinação ou ficar atento ao intervalo, que, no caso da AstraZeneca, deve ser respeitado o intervalo de dois meses ou mais. No caso da Pfizer, é de 30 dias entre uma dose e outra para quem tem acima de 18 anos. Os adolescentes devem esperar 2 meses. A 2ª dose da Coroanvac está suspensa por faltado imunizante.

Quem recebeu a dose única da Janssen, o intervalo para receber a 2ª dose é de dois meses e, conforme a nota técnica nº 192/2022 do Ministério da Saúde, o reforço pode ser feito com o imunizante disponível.

A 3ª dose, equivalente ao 1º reforço, será aplicado nas pessoas com 12 anos ou mais, incluindo gestantes e puérperas (45 dias após o parto). O intervalo é de quatro meses ou mais, independente de terem recebido Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ou Janssen na 2ª dose. Com exceção dos adolescentes (12 a 17 anos), gestantes e puérperas, os maiores de 18 anos irão receber o imunizante que estiver disponível.

A 4ª dose, ou seja, o 2º reforço, será aplicado para todas as pessoas acima de 18 anos, incluindo aquelas que iniciaram o esquema vacinal primário com a dose única da Janssen. O intervalo é de quatro meses entre uma dose e outra.

Para receber a 1ª dose é necessário apresentar documento com foto, CPF e comprovante de residência. As gestantes devem levar também o cartão pré-natal e declaração médica. Para receber a 2ª, 3ª e 4ª, precisa ainda da caderneta ou cartão de vacina contra a Covid-19.

Os profissionais de saúde devem levar um documento que comprove o efetivo exercício da função (carteira de trabalho, contracheque) ou registro no Conselho responsável pela categoria. Já os imunocomprometidos precisam apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a condição.

Postos com aplicação da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses (Pfizer e AstraZeneca) e 1º, 2º reforços para quem recebeu dose única da Janssen — 9h às 16h

Secretaria Municipal de Saúde (8h30 Às 17h)

Clube da Terceira Idade

Fundação Municipal de Esportes (antiga AABB)

Quiosque Rodoviária Roberto Silveira

Drive-thru Guarus Plaza Shopping

Postos com aplicação da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª doses (Pfizer) e 1º, 2º reforços para quem recebeu dose única da Janssen — 9h às 15h:

UBSTocos

UBSF São Sebastião (9h Às 13h)

UBSF Parque Prazeres

UBSF Lagamar/farol de São Tomé

Postos com aplicação da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses (Pfizer e AstraZeneca) e 1º, 2º reforços para quem recebeu dose única da Janssen — 11h às 20h:

UPH Saldanha Marinho

