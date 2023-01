Camprev, em Campinas, prorroga inscrições de concurso com sete vagas e salários de até R$ 9,2 mil

Edital de instituto prevê contratações de três agentes administrativos, um assistente social, um contador, um economista e um procurador. Inscrições devem ser feitas pela internet. Prédio do Camprev, em Campinas

Reprodução/Camprev

O Instituto de Previdência em Campinas (Camprev) prorrogou até 6 de fevereiro o prazo para inscrições em um concurso público com sete vagas distribuídas nas áreas de economia, administração, financeira e de direito. Confira o edital completo.

As vagas são para os cargos de agente administrativo, assistente social, contador, economista e procurador e os salários variam entre R$ 3.017,18 e R$ 9.283,73. Confira a relação abaixo.

Agente administrativo: 3 vagas – R$ 3.017,18

Assistente social: 1 vaga – R$ 6.730,69

Contador: 1 vaga – R$ 6.730,69

Economista: 1 vaga – R$ 6.730,69

Procurador: 1 vaga – R$ 9.283,73

Os interessados devem se inscrever pelo site da Vunesp, instituição responsável pelo exame. Uma das vagas para o cargo de agente administrativo é reservada para pessoas pretas e pardas.

Para o cargo de agente administrativo, a taxa de inscrição é de R$ 67,90, enquanto nos demais cargos é de R$ 98,90. As inscrições foram abertas em 15 de dezembro e o prazo inicial era 30 de janeiro.

Provas

Os candidatos têm previsão de realizar as provas em 19 de março de 2023, em Campinas. Os locais e horários de provas serão divulgados em 10 de março por meio de edital publicado no Diário Oficial da cidade e na aba Área do Candidato, no site da Vunesp. Todos os cargos prestarão uma prova objetiva. Para a vaga de procurador também haverá a aplicação de uma prova dissertativa e prático-profissional.

Vito Califano