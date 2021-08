can-yaman-assente-al-compleanno-di-diletta-leotta:-storia-al-capolinea?

Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme? Lei festeggia il compleanno senza di lui

Le notizie che nelle ultime settimane circolano su Can Yaman e Diletta Leotta sono tutt’altro che favorevoli. Da tempo si parla di crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman e i due diretti interessati non hanno né smentito né confermato. Mentre i fan della coppia continuano a chiedersi se Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme tra i due è sceso il silenzio. Niente scatti insieme, né pubblicati da loro né rubati, ma soprattutto gesti che lasciano ben poche speranze. L’ultimo è arrivato nelle ultime ore, durante il compleanno di Diletta Leotta, festeggiato a Catania, sua città d’origine. Tanti sono i volti noti scesi per festeggiare Diletta Leotta, come Daniele Battaglia ed Elodie. Ma il grande assente alla festa era proprio Can Yaman: nessun avvistamento nelle stories della festeggiata.

Diletta Leotta, compleanno in grande stile: assente Can Yaman

Da circa una settimana Diletta Leotta è arrivata a Catania, dalla sua famiglia, per passare le vacanze lì. Diverse volte Can Yaman, nei mesi scorsi, è sceso a Catania insieme alla Leotta, per conoscere la famiglia di lei. Ma stavolta l’attore turco non si è visto. Ma c’è di più, perché al compleanno di Diletta Leotta Can Yaman era assente, lasciando poche speranze sulla loro storia. Tra Can Yaman e Diletta Leotta molti indizi non lasciano dubbi sulla fine della relazione. Intanto sui social Can Yaman tace, senza alcun riferimento verso il compleanno della Leotta. Mentre Diletta si gode la sua festa, in piscina, con amici e famiglia.

Diletta Leotta e Can Yaman si sono lasciati? Lei festeggia il compleanno senza l’attore: “E sono solo 30”

Una festa in grande stile, con abiti eleganti, catering, piscina e luci mozzafiato è quello che Diletta Leotta ha festeggiato nelle ultime ore. La conduttrice sportiva, che compie gli anni il 16 agosto, ha festeggiato con gli amici aspettando la mezzanotte. Una torta immensa, con palloncini e gli affetti più cari. Nelle stories di Instagram Diletta si mostra sorridente e serena. Di Can Yaman, invece, nessuna traccia.

“E sono solo 30”

scrive la Leotta in uno scatto che la ritrae felice intenta a festeggiare.

