can-yaman,-chi-sgancia-la-bomba:-due-notti-insieme-a-francesca-chillemi?

Can Yaman e Francesca Chillemi, due notti insieme per gli attori: scatta l’intesa speciale

Da ormai diverse settimane Can Yaman e Francesca Chillemi si trovano l’uno accanto all’altra, costretti dalle riprese della nuova fiction Rai Viola come il mare. Oltre ad essere due attori affermati ed estremamente amati i due artisti sembrano legati però non solo dall’affetto dei fan, ma anche da una complicità che sembra crescere giorno dopo giorno. Se non ha del clamoroso poco ci manca, ma l’indiscrezione portata da Chi non è niente di meno di una bomba: Can Yaman e Francesca Chillemi avrebbero passato due notti insieme. Questo quanto si legge sulle pagine della rivista gestita da Alfonso Signorini:

La complicità tra i due è uscita dai confini del set e sembra vivere di vita propria. Al punto che a Roma avrebbero trascorso due notti insieme nella stessa casa

è il clamoroso retroscena emerso tra le righe del giornale.

Francesca Chillemi pizzicata insieme a Can Yaman: il web insorge

Non sembra avere poi così troppi fan la ipotetica coppia formata da Can Yaman e Francesca Chillemi. I due attori infatti vivono due situazioni sentimentali totalmente opposte, con l’artista turco che sta provando a dimenticare Diletta Leotta, mentre Francesca Chillemi è sposata con il noto imprenditore Stefano Rosso. Il popolo del web però chiede rispetto proprio per il matrimonio di Francesca Chillemi, che con il marito ha messo al mondo una bambina: “Francesca Chillemi ha un compagno e una figlia, finitela col finto gossip” – hanno commentato alcuni fan della splendida attrice ed ex Miss Italia – .

Can Yaman e Francesca Chillemi, che sintonia sul set: “Fanno scintille”

Già nei giorni scorsi un settimanale aveva evidenziato la particolare complicità scattata tra Can Yaman e Francesca Chillemi. Così è stata descritta la sintonia mostrata dai due attori sul set di Viola come il mare: “E’ una coppia che nella sceneggiatura fa scintille”.

