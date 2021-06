Can Yaman conteso dalle fan, c’è il VIDEO della verità: cosa ne pensa Diletta?

L’attore turco, fidanzato della giornalista di DAZN ha la “fila” in amore. Una videoclip svela un nome che lui pronuncia in maniera confidenziale.

Ormai, un personaggio come Can Yaman, nella storia dello spettacolo di oggi, non fa più notizia, come la prima volta in cui è avvenuto il suo sbarco in Italia.

L’attore turco è diventato un punto di riferimento delle fiction, mandate in onda in Rai e Mediaset. Da “Che Dio ci aiuti” a “Daydreamer – Le ali del sogno“, Can ha costruito una propria identità.

La considerazione tra gli addetti è di alto livello, così da attirare l’attenzione di moltissime fan, tra cui la stessa Diletta Leotta, divenuta con il tempo, la sua dolce metà.

In molte vorrebbero essere al posto della giornalista e avere un uomo dal fascino incredibile, di un vero e proprio playboy come lui. Da quando è in Italia, molte fan social difficilmente non riescono a non stargli dietro

L’attore corteggiato dalle donne: è tutto vero!

Negli ultimi tempi tra Diletta Leotta e Can Yaman è tornato il sole di mezzogiorno, come quel primo scatto che fece pensare subito ad un amore, destinato a durare per sempre.

Nonostante tutto, in tante vorrebbero essere al posto della giornalista di DAZN. Lui è un soggetto molto timido, ma da quando ha deciso di rompere il ghiaccio sui social è rimasto “vittima” di una contesa in amore tra donne.

Uno degli ultimi avvenimenti risale a qualche ora fa, quando Can, in diretta Instagram con i suoi appassionati, in quel di Catania saluta, mostrando una forte confidenza con una certa Sabrina.

Naturalmente, il playboy non ha pronunciato il cognome ed è per questo che molte sue fan, di nome Sabrina ne hanno approfittato, intestandosi il saluto.

Insomma, l’attore è davvero un “pezzo” pregiato dello spettacolo, una scoperta unica, coccolato dalle donne, innamorate al primo sguardo. Cosa ne pensa Diletta, per questa ultima uscita in particolare? Lo scopriremo molto presto.