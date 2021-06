can-yaman:-dal-successo-di-mr.-wrong-alle-nozze-con-diletta-leotta?-il-gossip

Mr Wrong, ascolti crescenti per Can Yaman: poi nozze con Diletta Leotta?

Continua il successo di Can Yaman su Canale 5, ormai volto fisso delle reti Mediaset. Dopo l’esordio con Better Sweet – Ingredienti d’amore è con DayDreamer che Yaman ha raggiunto l’apice della popolarità in Italia. Da qualche settimana è iniziata Mr Wrong – Lezioni d’amore, la nuova serie che vede l’attore turco protagonista. Inizialmente gli ascolti Mr Wrong sembravano non convincere molto il pubblico. Adesso, invece, le cose per Mr Wrong stanno migliorando, tanto da essere stato promosso in prima serata il lunedì sera. Anche sul fronte privato le cose per l’attore turco vanno bene. Infatti Can Yaman e Diletta Leotta fanno ormai coppia fissa alla luce del sole. Le probabilità che Can Yaman e Diletta Leotta si sposano si fanno sempre più concrete. Come riporta DiPiù Tv il padre dell’attore ha conosciuto Diletta Leotta nei giorni scorsi in Sicilia.

Can Yaman, nuovi progetti dopo Mr Wrong: l’attore diviso tra Canale 5 e Rai 1

Il gradimento del pubblico italiano per Can Yaman è in continua ascesa. Per questo l’attore turco sembra essere conteso dalle reti principali della televisione italiana. Fino ad ora Yaman è stato un volto di punta di Canale 5 con le serie tv turche. Proprio adesso, infatti, l’attore è il protagonista di Mr Wrong, insieme ad Ozge Gurel. Ma anche Rai 1 sembra guardare con interesse a Yaman. Proprio nei mesi scorsi l’attore ha avuto un piccolo ruolo in Che Dio ci aiuti 6. Adesso Can Yaman si gode il successo delle soap turche ma tra poco inizierà le riprese di Sandokan. Non è stato ancora deciso quale rete ospiterà la nuova serie italiana. Ma DiPiù Tv ha raggiunto una persona vicina all’attore che conferma il corteggiamento di Rai e Mediaset.

Mr Wrong, il successo di Can Yaman e l’amore con Diletta Leotta

In questi giorni Can Yaman si gode il successo di Mr Wrong (QUI le prossime anticipazioni), promossa in prima serata. Nei panni dello sciupafemmine Ozgur, l’attore turco sta dimostrando una grande versatilità nei ruoli che interpreta. Intanto, ormai in pianta stabile in Italia, l’attore si vive l’amore con Diletta Leotta, tra vacanze a Capri e soggiorni in Sicilia.