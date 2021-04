can-yaman,-due-di-picche-da-diletta-leotta:-“no-matrimonio-no-turchia”

È crisi nera tra Can Yaman e Diletta Leotta. Mentre i diretti interessati preferiscono tacere gli esperti di gossip continuano a spifferare indiscrezioni e pettegolezzi. L’ultimo arriva dal giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv 8. Pirrotta, che più volte si è occupato in passato di Diletta e Can, ha assicurato che questo momento negativo è dipeso principalmente dalla presentatrice di DAZN.

Stando a quanto spiegato da Santo Pirrotta Diletta Leotta avrebbe servito un bel due di picche a Can Yaman. Quest’ultimo avrebbe chiesto alla fidanzata prima di convolare a nozze e poi di seguirlo in Turchia per conoscere la sua famiglia. Due richieste che la siciliana avrebbe prontamente respinto. Niente nozze per Diletta, che non vuole affrettare i tempi dopo soli tre mesi di frequentazione, e nessun viaggio a Istanbul.

Queste le parole di Santo Pirrotta sulla crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman che sembra più vera che mai:

“C’è una crisi profondissima. Qual è stato il motivo che ha scatenato la furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, perché lui è tornato qualche giorno a casa sua. Ma lei ha risposto picche. Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta e forse ora si aspettava che lei facesse lo stesso. Diletta invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un altro due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno”

Nei giorni scorsi il paparazzo Maurizio Sorge, visto spesso nel salotto di Barbara d’Urso, ha invece parlato di una presunta gelosia da parte di Can Yaman. Secondo il fotografo la star di Cherry Season e Daydreamer non apprezzerebbe molto l’immagine che Diletta Leotta promuove sui social network. Troppo sensuale, troppo bollente e disinibita, per i valori di Can, che ha una cultura decisamente diversa da quella della Leotta.

In attesa di saperne di più Diletta Leotta non indossa più l’anello di fidanzamento di Can Yaman mentre l’attore turco è sparito da Instagram. Il profilo di Can, seguito da quasi nove milioni di follower, è stato disattivato nei giorni scorsi. Nessun addio, invece, da parte di Diletta, che si è mostrata su Instagram sorridente e spensierata durante una serata casalinga tra amiche (tra cui la schermitrice Rossella Fiamingo).

Dopo aver trascorso qualche giorno in Turchia Can Yaman è rientrato in Italia, più precisamente a Roma. A breve il 31enne inizierà le riprese di Sandokan, accanto a Luca Argentero e Alessandro Preziosi.